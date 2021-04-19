В России могут отложить строительство 25 МСЗ до появления завода под Казанью

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Минфин предложил отложить финансирование строительства 25 заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО), пока полностью не заработают первые пять — в Казани и Подмосковье. Дочка «Ростеха», «РТ-Инвест», рассчитывает запустить их до конца 2023 года.



Предложение Минфина есть в письме замминистра финансов Ирины Окладниковой, направленное 12 апреля вице-премьеру Виктории Абрамченко. «РТ-Инвест» пока информацией об обсуждении проекта не владеет, сообщает РБК.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Ранее сообщалось, что за отсутствие глубокой сортировки на мусоросжигательных заводах, генерирующих тепловую энергию, Минпромторг предложил ввести оборотные штрафы.

Маргарита Головатенко