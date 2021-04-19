Роспотребнадзор: в Татарстане 45,5% жителей имеют иммунитет к коронавирусу

В Татарстане 45,5% населения имеют иммунитет к коронавирусу. Это один из самых больших показателей по России, сообщили в Роспотребнадзоре.

По последним данным, иммунитет к инфекции сформировался у 25—87,1% россиян. Лидером среди регионов стала Астраханская область, где им обладают 51,6% жителей.

Иммунитет к коронавирусу сформировался у 47,7% жителей Белгородской области (47,7%) и у 46,7% населения Ставропольского края, пишет ТАСС. Его также имеют 40,6% жителей Москвы и почти 44% проживающих в Подмосковье.

Наименьшее количество человек с иммунитетом к COVID-19 в Краснодарском крае (5,1%) и в Тюменской области (9,5%).

Фото: Максим Платонов

Напомним, в конце марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России могут к осени снять ограничения, введенные из-за COVID-19, если в случае массовой вакцинации образуется коллективный иммунитет.



По прогнозу вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть сформирован в июле — августе 2021 года.

Татьяна Демина