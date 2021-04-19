Навального доставили в больницу для осужденных

Оппозиционера Алексея Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Об этом сообщили в УФСИН.

«Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», — говорится на сайте УФСИН Владимирской области».

По данным ведомства, его состояние оценивается как удовлетворительное. С согласия Навального врачи назначили ему витаминотерапию. Сообщается, что его каждый день осматривает врач-терапевт.

Ранее Алексей Навальный объявил голодовку из-за того, что к нему не пускают врача. При этом в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области утверждают, что осужденный оппозиционер получает всю необходимую медпомощь. Больше 70 мировых знаменитостей подписали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой пустить врача в колонию. В США заявили, что Россию ждут последствия, если Навальный умрет в тюрьме.

Ольга Плешкова