Путин 22 апреля примет участие в онлайн-саммите по климату

Президент РФ Владимир Путин 22 апреля примет участие в онлайн-саммите по климату. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что он выступит «вживую, а не в записи».

Путин расскажет о подходах России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества по преодолению негативных последствий изменения климата, сообщили в пресс-службе Кремля.

Саммит мировых лидеров по климату пройдет в режиме видео-конференц-связи, пишет ТАСС.

Напомним, Путин получил приглашение на саммит по климату от президента США Джо Байдена.



21 апреля, в среду, президент РФ выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию.



Татьяна Демина