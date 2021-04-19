Путин 22 апреля примет участие в онлайн-саммите по климату
Президент РФ Владимир Путин 22 апреля примет участие в онлайн-саммите по климату. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что он выступит «вживую, а не в записи».
Путин расскажет о подходах России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества по преодолению негативных последствий изменения климата, сообщили в пресс-службе Кремля.
Саммит мировых лидеров по климату пройдет в режиме видео-конференц-связи, пишет ТАСС.
Напомним, Путин получил приглашение на саммит по климату от президента США Джо Байдена.
21 апреля, в среду, президент РФ выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым