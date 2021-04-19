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Путин 22 апреля примет участие в онлайн-саммите по климату

17:17, 19.04.2021
Путин 22 апреля примет участие в онлайн-саммите по климату
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 22 апреля примет участие в онлайн-саммите по климату. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что он выступит «вживую, а не в записи».

Путин расскажет о подходах России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества по преодолению негативных последствий изменения климата, сообщили в пресс-службе Кремля.

Саммит мировых лидеров по климату пройдет в режиме видео-конференц-связи, пишет ТАСС.

Напомним, Путин получил приглашение на саммит по климату от президента США Джо Байдена.

21 апреля, в среду, президент РФ выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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