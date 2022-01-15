События недели: старт 1100-летия принятия ислама, арест главного связиста МВД РТ и переговоры с США

Какие события принесла с собой первая неделя 2022 года

Фото: Ирина Плотникова

Главной новостью этих дней стал диалог России с США и НАТО о гарантиях безопасности, и все три раунда переговоров оказались безрезультатными. В Татарстане в начале недели на первый план вышла подготовка к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, Рустам Минниханов подтвердил анонс «Реального времени», что Соборную мечеть построят на Казанке. Также стало известно, что Адиль Ширинов покинул Aurus, Татарстан выбился в лидеры по числу взяток, в России проиндексируют пенсии. На республику обрушились снегопады, и как следствие — на трассах страшные аварии. Построенный в Казани Ту-160М совершил первый полет, а глава Минкульта РТ попросила переименовать лоукостер «Победа». ВОЗ предупредила, что скоро ковидом заразится пол-Европы, у нас же прогнозируют четырехкратный рост заболеваемости. Неделя завершилась громким арестом главного связиста МВД РТ за взятку, выводом войск ОДКБ из Казахстана и спортивными победами татарстанцев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Как республика отпразднует 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией

На этой неделе дали старт подготовки к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарии, причем не только в Казани, но и в Москве.

На первом заседании республиканского оргкомитета в Кремле обсудили издание восьмитомника «Ислам в Российской Федерации», закладку новой казанской Соборной мечети, создание русскоязычного онлайн-медресе, а также представили фирменный логотип праздника.

Незадолго до этого дали старт проекту по созданию рукописного Корана. Ключевыми событиями торжеств станут фестиваль «Изге Болгар җыены», экономический форум KazanSummit 2022, Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, различные выставки, конференции, круглые столы. Всего в списке основных мероприятий — 71 проект, большая часть из них пройдет в Татарстане.

При этом президент Татарстана подтвердил, что Соборную мечеть, как и прогнозировало «Реальное время», построят на правом берегу Казанки у «Чаши» и «Татнефть Арены». Выбор места для строительства глава республики объяснил удобством географического положения — рядом находится метро — и хорошим видом.



— Это событие эпохальное, — отметил на заседании первый президент Татарстана, Государственный Советник Минтимер Шаймиев. — То, что президент Владимир Владимирович Путин на такое решился, — это огромные положительные последствия нахождения межконфессионального согласия. Это очень важно и очень перспективно.



Также в четверг в Москве, в Соборной мечети столицы, открылась VII Всероссийская ежегодная конференция «Чтения им. Шигабутдина Марджани» на тему: «Ислам России: осмысление многовекового опыта российских мусульман». Это первое научное мероприятие мусульман в рамках празднования 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. 14 января во время пятничной молитвы глава ДУМ России муфтий шейх Равиль Гайнутдин объявил об официальном начале торжественных мероприятий в честь памятной даты.

«НАТО недоговороспособно»

За непростыми переговорами России с США и НАТО о гарантиях безопасности на этой неделе, можно сказать без преувеличения, следил весь мир. Но все три раунда встреч практически не привели ни к каким результатам.

Первый раз Россия и США сели за стол переговоров в Женеве 9–10 января, затем 12 января в Брюсселе прошла встреча Совета Россия — НАТО, третья встреча состоялась 13 января в ОБСЕ.

Наша страна так и не смогла договориться о нерасширении Североатлантического альянса на восток, и Москва заявила: «НАТО недоговороспособно». В США назвали российские требования невыполнимыми. Россия грозит последствиями и не видит смысла возвращаться за стол переговоров. В Вашингтоне утверждают, что слышат в российской риторике звук «барабанов войны».

В четверг замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по нерасширению Североатлантического альянса — они готовы обсуждать лишь положения, выгодные для них. По его мнению, переговоры зашли в тупик и нового раунда не предвидится. На фоне заявления Рябкова курс доллара поднялся до 75,08 рубля, евро — до 86 рублей.



Ширинов ушел из Aurus, Лоханов — из ФСС

В понедельник стало известно, что свой пост покинул генеральный директор Aurus Адиль Ширинов.

Врио руководителя компании, которая в Елабуге с весны 2021 года начала производство люксовых автомобилей, назначен Николай Ходосевич, занимавший до этого пост исполнительного директора. Выяснилось, что Ширинов ушел по собственному желанию, чтобы заняться проектами УАЗа»и СП «Соллерс Форд».

Во вторник о своем уходе сообщил еще один руководитель — директор челнинского филиала ТИСБИ Раис Назипов.

Он тоже написал заявление с формулировкой «по собственному желанию». Филиалом он управлял почти 8 лет. С 12 января исполняет обязанности руководителя вуза его заместитель Лариса Гараева. Куда отправится Назипов после увольнения, не сообщается.

Заявление Павла Лоханова на увольнение по собственному желанию подписали и в республиканском Фонде соцстрахования.

Бывший шеф ФСС сейчас под следствием. Его задержали 21 сентября по подозрению в получении взятки в размере 2,4 млн рублей. Лоханов был назначен главой фонда в январе 2019 года, а до этого возглавлял Камско-Устьинский район.

К нашествию «омикрона» Татарстан готов

Во вторник в Москве прошло заседание президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

На нем президент Татарстана Рустам Минниханов доложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину о ситуации с коронавирусом в регионе. Он сообщил, что на 11 января в республике с начала эпидемии было выявлено 43,7 тысячи заболевших ковидом. 2,2 млн татарстанцев привились первым компонентом вакцины от коронавируса, 1,6 млн — вторым, работают 170 пунктов вакцинации.

Кроме того, он отметил, что Татарстан полностью готов к распространению нового штамма коронавируса «омикрон» — резерв коек составляет 50%, в больницах отведены специальные боксы, при необходимости смогут развернуть дополнительные койки. Российский премьер заметил, что республика вновь оказалась среди регионов, где начала расти заболеваемость ковидом.

Пока случаев заражения «омикроном» в республике не зафиксировано, но уже прогнозируется, что его «пришествие» может поднять уровень заболеваемости ковидом в 4 раза. Об этом в среду сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева во время прямого эфира в инстаграм-аккаунте республиканского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В этот раз гостем эфира стал завкафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, профессор Эдуард Якупов, который рассказал о нейроковиде и его последствиях для человека.

По этой причине в Татарстане решили сохранить все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом на традиционном пятничном брифинге сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Цель — не усугубить эпидобстановку по коронавирусу и гриппу. Тем более после некоторого снижения в республике вновь стало расти число заражений — если в понедельник было 99 новых случаев, то в пятницу уже 114.



По гриппу зарегистрировано 544 случая — это рекорд по сравнению с доковидным периодом. В 2018 году в Татарстане было фиксировали 143 случая, в 2019-м — 18, а в 2020-м статистика по гриппу была нулевой.



В Минздраве в очередной раз посетовали на низкие темпы ревакцинации от COVID-19, которую пока прошли только 147,2 тысячи человек, из тех 382,6 тысячи жителей республики, кто сделали прививку полгода назад. В целом почти за год привились 2 311 783 татарстанца.

Татарстан — лидер по взяткам

Согласно статистическим данным, опубликованным на этой неделе на портале правовой статистики Генпрокуратуры России, Татарстан занял 1-е место среди регионов по количеству выявленных случаев дачи взятки. За 11 месяцев 2021 года в республике выявили 255 таких преступлений.

Таким образом республика обошла свой прошлогодний показатель, когда заняла второе место среди российских регионов — 174 случая выявленных случаев взяток. В этом году даже Москва в антирейтинге Генпрокуратуры России оказалась на втором месте — в Первопрестольной зарегистрировали 207 преступлений по статье 291 УК РФ. Замкнула тройку лидеров Московская область — за 11 месяцев прошлого года там давали взятку 189 раз.



Между тем эксперты отмечают — это необязательно говорит о том, что в Татарстане больше всего взяточников, просто у нас их лучше выявляют.

Не «Победа», а «просто беда»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на этой неделе разразилась гневным постом в соцсетях в адрес лоукостера «Победа».

В своем аккаунте в «Инстаграм» она высказала возмущение неуважительным отношением к пассажирам сотрудников авиакомпании и предложила сменить ей название:

«Каждый раз после прохождения регистрации и полета на самолетах компании «Победа» мне хочется «отмыться», — написала она, добавив, что такого неуважения к людям, как в лоукостере, редко где встретишь. «Компания — просто беда, буковки «ПО» они потеряли. Вы дискредитируете светлый образ ПОБЕДЫ! Это имиджевые потери страны-победительницы! Прошу переименовать компанию!»

В ответ на гневный отзыв авиакомпания «Победа» сообщила Аюповой, что правила одинаковы для всех пассажиров и исключения для министров не делают. При этом глава Минкульта заметила, что нигде не указывала, что занимает министерскую должность.

«Жертва оговора» Садретдинов и кто ответит за убийство Алекса

Неделя отметилась резонансными судебными процессами.

11 января в Приволжском райсуде Казани завершились прения по делу экс-главы Буинского района и экс-главы Минэкологии Татарстана Агляма Садретдинова — его обвиняют в подстрекательстве к убийству в 2003 году и четырех взятках.

В своей речи, которая заняла час, он заявил о своей непричастности к этим делам: «Я — жертва оговора, преступлений никогда не совершал и не имел к ним никакого отношения», — сообщил суду подсудимый.

На предыдущем заседании в конце декабря гособвинение запросило для Садретдинова 9 лет колонии строгого режима, а сын убитого Рашида Садыкова, заказчиком которого следствие и считает экс-министра потребовал его посадки лет на 20.



Оправдательным приговором закончилась в Татарстане первая попытка найти и наказать убийц Алекса Хабибуллина — бывшего главы Тукаевского и Актанышского районов.

Его насмерть забили металлическими палками и гвоздодером в ноябре 2000-го в Челнах. Спустя два десятка лет с лишним Верховный суд РТ получил дело с новой версией этого убийства и новым фигурантом, который, по версии СК, МВД и прокуратуры, также причастен к расстрелу лидера одной из нижнекамских группировок по заказу «Мамшовских». Подсудимый — 40-летний «самозанятый» житель Нижнекамска Ильнар Нуруллин — это отрицает. До ареста в январе 2020-го он занимался на дому изготовлением полуфабрикатов.



Также на днях ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров обжаловал решение суда о заключении его под стражу по делу о причастности к убийству.

22 декабря Басманный суд Москвы арестовал ректора КФУ до 21 февраля 2022 года, предъявив ему обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Свою вину Гафуров не признает.

Между тем, как выяснило «Реальное время», при любом раскладе уголовного дела семейный бизнес не позволит семье экс-ректора бедствовать. В орбиту его бизнес-империи входят сети стоматологий, занятые управлением недвижимостью и жилым фондом, оборот которых превышает 380 млн рублей.

В пятницу и сроком до 12 марта Советский райсуд Казани отправил под домашний арест подполковника МВД Татарстана Ленара Самигуллина.

Начальника Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД обвиняют во взятках на 175 тысяч рублей. Дело против Самигуллина появилось в ходе расследования истории поставок радиостанций для полиции Татарстана. В июне 2021-го по этому делу был привлечен к ответственности гендиректор московской компании «Инфотест-Р» Андрей Киян (его обвинили в мошенничестве по сговору с неустановленными лицами с ущербом для казны почти в 53 млн рублей).

Прокуратура Татарстана решила не оспаривать мягкий приговор Борису Петрову — в середине декабря суд назначил ему штраф в 60 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями, хотя гособвинение просило 2,5 года колонии-поселения.

После декабрьского заседания прокуратура намеревалась обжаловать столь незначительное для экс-чиновника наказание.

Татарстанским медикам выплатили 6,3 миллиарда рублей

В Татарстане министерства и ведомства включились в кампанию по подведению итогов 2021 года. На этой неделе итоговую коллегию провело республиканское отделение Фонда социального страхования.



Врио главы ведомства Фердинат Закиров озвучил суммы выплат по всем направлениям работы ФСС, которые получили жители Татарстана. Так, произведено 270 тысяч выплат на сумму около 6,3 миллиарда рублей медработникам. Работники соцучреждений получили 2 050 выплат на сумму почти в 33 миллиона рублей.

Еще 21 миллиард рублей был направлен на выплаты по временной нетрудоспособности в связи с материнством, 2,2 миллиарда — по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2021 году. В целом, отметил Закиров, в 2021 году общий объем расходов ФСС по РТ составил 32,3 миллиарда рублей.

Новогодние праздники — без ЧП и с возросшим потоком туристов

В первые рабочие дни в Казани подвели итоги 10-дневных новогодних выходных.

Отчитались о результатах в правительстве республики, Минкульте, Госкомитете по туризму, Госпожнадзоре и казанской мэрии. Почти в 6 тысячах праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятиях, приуроченных к Новому году и Рождеству, участвовали почти 450 тысяч жителей Татарстана и его гостей. По оценке вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, все события прошли на хорошем уровне.

За новогодние каникулы республику посетили более 140 тысяч туристов. Показатель стал возвращаться к доковидному периоду. Особой популярностью у приезжих пользовались Казанский Кремль, остров-град Свияжск, Великий Болгар и резиденция Кыш Бабая.

Но не обошлось без эксцессов и несчастных случаев. 35 детей из-за катания на тюбингах получили различные травмы. На дорогах республики произошло 84 крупных ДТП, в которых пострадали 17 детей и двое несовершеннолетних погибли. Кроме того, в разных районах республики произошло 110 пожаров — они стали причиной гибели семи человек, травмы различной степени тяжести получили шесть татарстанцев.

Этно-триллеру «Микулаю» нужно почти 20 млн рублей

Команда казанского кинорежиссера Ильшата Рахимбая решила объявить сбор средств.

Деньги киногруппе нужны, чтобы для завершить работу над этно-триллером с Виктором Сухоруковым в главной роли под названием «Микулай». Также в картине снимаются Иван Добронравов («Гагарин. Первый в космосе», «Метод»), Варвара Шмыкова («Чики», «Петровы в гриппе») и Екатерина Агеева («Легенда», «Елки»). Съемки проходили осенью прошлого года в деревне Толкияз Пестречинского района.

За время съемок затраты составили 20 млн рублей, сообщил режиссер фильма Рахимбай: «Изначально мы рассчитывали на бюджет в 30 миллионов, но в результате производство нам обошлось в 20 миллионов, из них три покрыл Минкульт РТ и Фонд поддержки развития культуры при президенте РТ. Сейчас у нас 17 миллионов долгов — это и кредитные, и личные обязательства». Кроме того, до сих пор не выплачен гонорар Виктору Сухорукову. Причина финансовых проблем в том, что команда надеялась на помощь властей, но не получила ее.

Неделя спортивных побед фигуристов и гонщиков

Казанская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд на чемпионате Европы по фигурному катанию по баллам в короткой программе, который проходит в Таллине.

За свое выступление она получила 90,45 балла, превзойдя таким образом свой же рекорд в 87,42 балла, установленный на Гран-при России в прошлом году.

Еще одна казанская фигуристка Евгения Тарасова и москвич Владимир Морозов завоевали серебряные медали чемпионата Европы по фигурному катанию, тем самым приблизив себя к участию в командном олимпийском турнире.

Порадовала очередной победой и команда «КАМАЗ-мастер».

В пятницу экипаж под началом Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Соревнования проходят в Саудовской Аравии. Дистанция спецучастка заключительного этапа составила 164 км. В четверг на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар» среди грузовиков победил экипаж Эдуарда Николаева. Управляемый им «КАМАЗ» преодолел дистанцию за 3 часа 54 минуты и 45 секунд. Вторым стал экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Андрея Каргинова. Он отстал от Николаева всего на 15 секунд. Третьим финишировал пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников (+2:00)



С победой на международном ралли команду «КАМАЗ-мастера» поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов: «Желаю вам и впредь не выпускать из рук «Золотого бедуина», удачи и новых блестящих побед».