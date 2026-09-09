Путин анонсировал скорую отмену виз для граждан Вьетнама

Встреча глав государств прошла в Кремле в рамках государственного визита вьетнамского президента

Фото: Динар Фатыхов

Россия намерена в ближайшее время отменить визовый режим для граждан Вьетнама. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером социалистической республики Вьетнам То Ламом, передает ТАСС.

— Со своей стороны работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей, — сказал Путин.

Встреча глав государств прошла в Кремле в рамках государственного визита вьетнамского президента. В ходе диалога стороны рассмотрели перспективы партнерства в торговле, экономике, науке, образовании, гуманитарной сфере и обороне.

Ранее сообщалось, что Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе.

Алсу Сабирзанова