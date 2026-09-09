В аэропорту Казани задерживаются 26 рейсов на прилет и вылет

Один из самолетов не может вылететь уже почти сутки

Фото: Арсений Фавстрицкий

В казанском аэропорту задержано 18 рейсов на прилет и восемь — на вылет, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.

Так, прилет рейсов из Душанбе и Екатеринбурга перенесли на 00:30 10 сентября. Самолет N4 1442 из Бохтара должен приземлиться в Казани в 19:15, рейс UT 133 из Уфы — в 21:40, N4 411 из Сочи — 00:30 10 сентября. В 20:40 ожидается прибытие самолетов из Сочи и Нальчика, а в 22:40 — SU 2866 из Краснодара. Рейс DP 958 из Антальи перенесен на 23:35, а N4 1016 из Стамбула — на 01:50 следующего дня. В 1:40 в четверг прилетит самолет из Шарм-эш-Шейха, а рейс из Минеральных Вод и вовсе перенесли на 5:05 10 сентября.

Тем временем вылететь не может рейс в Душанбе (его перенесли в общей сложности почти на сутки, вылет запланирован на 1:40 10 сентября). Также задержаны рейсы в Уфу, Сочи, Москву и Питер.

Отметим, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Казани, введенные в 04:43, были сняты в 09:30. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба аэропорта.

Никита Егоров