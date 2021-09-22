Погоня и меченые купюры: глава ФСС по Татарстану не признает взятку

В казанском суде засветили информацию об изъятии пакета на 2,4 млн рублей рядом с иномаркой VIP-чиновника

Фото: Ирина Плотникова

Главной сенсацией заседания по аресту Павла Лоханова сегодня стал обнародованный следствием факт — передача денег якобы состоялась в Infiniti на улице Декабристов, а вот их изъятие — уже за пределами этой машины. По данным «Реального времени», оперативники просто не успели окружить иномарку, как управляющий Фонда соцстраха по РТ дал по газам. Догнали его лишь на улице Тэцевской. И там же в двух метрах от авто изъяли пакет с мечеными купюрами. Кто дал показания против Лоханова, а кто — отличные характеристики ему — в материале «Реального времени».

Лоханов о пакете с миллионами у его машины



Заседание по аресту главного соцстраховщика Татарстана началось уже после окончания рабочего дня в суде. Материал рассматривал дежурящий на этой неделе состав — зампред суда Халиса Ахмадеева. Именно она в свое время отправляла в СИЗО замглавы МЧС Ильхама Насибуллина.

Павла Лоханова сопровождали три оперативника УЭБиПК МВД по РТ, которые поначалу пытались возражать против присутствия журналистов в зале, уточняя — не хочет ли судья закрыть процесс.

Такое ходатайство сходу заявил адвокат обвиняемого в получении взятки Вадим Максимов — в недавнем прошлом следователь 2-го отдела Следкома по РТ, занимавшийся делом ректора КХТИ Сергея Юшко и бывшего замглавы УФССП по РТ Сергея Плющего.

Максимов заявил — защита намерена представить суду ряд медицинских документов, поэтому просит удалить представителей СМИ из зала. Суд согласился закрыть процесс лишь на несколько минут оглашения нужных защите документов.

Заседание по аресту главного соцстраховщика Татарстана началось уже после окончания рабочего дня в суде

Сам Лоханов сегодня отворачивался от камер, на вопросы журналистов отвечать не желал. В том числе на вопросы о его позиции по иску ФСС к фирме-поставщику на 14 млн рублей, который в суде сократился до штрафа в 100 тысяч рублей.

Суду обвиняемый заявил твердо: «От следствия скрываться не собираюсь. Заключить меня под стражу на показаниях одного свидетеля нельзя». По мнению обвиняемого во взятке, мера пресечения в виде заключения под стражу несоразмерна с доказательствами по делу — «обнаружен пакет с деньгами и есть показания оперативников из УЭБиПК». Лоханов дал понять — отношения к этой находке силовиков не имеет. Впрочем, напрямую о том, что не брал взятку — не сказал. Попросил у суда отпустить его под подписку о невыезде.

Из ходатайства следователя 4-го отдела Следкома по РТ Ильсура Сабирзянова выяснилось — не разговорчив был задержанный и на допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого. Вину в незаконном требовании 4 млн рублей и получении первого транша в 2,4 млн рублей не признал, сказал — денег не получал, от пояснений отказался.

Напомним, по версии силовиков, Лоханов с августа требовал с фирмы-поставщика «РСС-Мед» 4 млн рублей за выстраивание линии защиты от иска ФСС на те самые 14 млн, за покровительство и не обжалование мягкого решения суда. А 21-го был задержан после передачи 2,4 млн рублей, причем дело возбудили через несколько часов после его задержания оперативники экономической полиции.

Из ходатайства следователя 4-го отдела Следкома по РТ Ильсура Сабирзянова выяснилось — не разговорчив был задержанный и на допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого

Заместитель обвиняемого из ФСС дал показания о денежном вознаграждении

Выдержки из показаний главного свидетеля — учредителя фирмы-поставщика «РСС-Мед» Максима Ледянкина добавили красок версии следствия. Он рассказал: начиная с 17 августа текущего года по инициативе управляющего отделением ФСС по Татарстану состоялось несколько встреч, в том числе в казанском ресторане «Аль Фахир». В ходе встреч поступило коррупционное предложение, с которым он был вынужден согласиться. А вчера утром пришел на встречу, назначенную Лохановым на улице Декабристов. Тот был за рулем своей иномарки Infiniti и предложил занять пассажирское место.

«Машина поехала и в этот момент Лоханов спросил — сколько у меня с собой денег. Сказал — 2 миллиона 400 тысяч, при этом сказал — 1 млн 600 тысяч будут позже. Разговаривали о дальнейшем партнерстве, подъехали к дому 58 на улице Декабристов. Лоханов сказал, чтобы я бросил пакет на заднее сиденье автомобиля, что я и сделал. Потом вышел из машины», — огласила судья показания свидетеля, который действовал под контролем оперативников УЭБиПК МВД Татарстана.

Встреча фиксировалась с помощью спецсредств, деньги в пакете были «меченые» — перед проведением оперативного эксперимента силовики в присутствии понятых описали каждую из 480 купюр номиналом 5 тысяч рублей.

А вот дальше все пошло не по сценарию. И изъять тот самый пакет с миллионами операм пришлось не из машины, а с прилегающей к ней территории. Как уточняют источники «Реального времени», завидев бегущих к его авто людей Лоханов рванул с места в Авиастроительный район. Догнали и заблокировали ему движение уже на Тэцевской. Рядом с машиной нашелся и тот самый компромат в пакете, с теми же самыми переписанными купюрами.

Комментировать показания другого свидетеля защитник не стал

Адвокат обвиняемого попытался подвергнуть сомнению данное доказательство.

— Сам факт задержания Лоханова в автомобиле с непонятными материальными ценностями, которые обнаружены даже не в самой машине, а на участке территории, доступ к которой имеет неограниченное число лиц — не является подтверждением [причастности к преступлению], — сообщил суду Вадим Максимов.

Комментировать показания другого свидетеля защитник не стал. Согласно оглашенному в суде, заместитель Лоханова в ФСС — Геннадий Титов довел до силовиков информацию — инициатором коррупционной схемы мог быть не его шеф: «Мне известно, что за снижение исковых требований Лоханову предлагалось денежное вознаграждение».

Следователи ищут новые эпизоды

Следователь Ильсур Сабирзянов просил заключить VIP-руководителя под стражу на 2 месяца, высказывая опасения, что на воле тот сможет оказать воздействие на свидетелей из числа подчиненных и попытаться скрыться. Также представитель СК сообщил — обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) чревато наказанием до 15 лет лишения свободы. А еще намекнул — одним эпизодом это дело может не ограничиться: «Принимаются меры, направленные на установление причастности Лоханова к совершению аналогичных преступлений».

Представитель прокуратуры РТ Ильнур Давлиев поддержал позицию о водворении Лоханова в СИЗО: «Оснований для избрания более мягкой меры пресечения не имеется».

В свою очередь адвокат Вадим Максимов прошелся по содержанию обвинения и ходатайства о мере пресечения: «Оно строится на безотносительных догадках и предположениях, а не на материалах». Защитник упрекнул бывших коллег в том, что они не представили реальных доказательств, что его клиент пытался уничтожить доказательства или скрыться — к примеру, покупал билеты.

Представитель прокуратуры РТ Ильнур Давлиев поддержал позицию о водворении Лоханова в СИЗО

«Никакого сопротивления Лоханов и его родственники не оказывали. Изъят его паспорт международный. Возможностей скрыться за пределы РФ нет», отметил Максимов. И попытался убедить суд — отказать следователям и вынести более мягкую меру пресечения его клиенту: «Это не преступление против личности — физически никому вред и ущерб не причинен», — мотивировал адвокат позицию о более мягкой мере пресечения, чем СИЗО. В финале выступления он напомнил — на иждивении управляющего находятся восемь человек — неработающая жена, пятеро несовершеннолетних детей (от 2 до 11 лет) и родители.

В активе — благодарности президентов и директора ФСБ

Согласно декларации за 2020 год в личной собственности у Лоханова — тот самый автомобиль Infiniti, снегоход Yamaha, а также три земельных участка общей площадью 0,34 га, дом в 365 «квадратов» и хозяйственная постройка. Также ему принадлежат доли в участке 0,2 га и доме 208 кв. м. Еще один участок оформлен на супругу.

В прошлом году глава татарстанского отделения ФСС заработал 9 млн рубле с учетом продажи имущества. Вероятно, речь идет о квартире, которой Лоханов владел годом ранее наравне с другими членами своей большой семьи.

В суде неоднократно вспоминали, что у Павла Николаевича — пятеро детей, родители-инвалиды, а еще — два высших образования. Он является дипломированным специалистом в области международных отношений и экономики. Имеет научное звание кандидата политических наук.

В прошлом году глава татарстанского отделения ФСС заработал 9 млн рублей с учетом продажи имущества

В той же характеристики подчиненные перечисли полный перечень наград своего руководителя. Включая личную благодарность директора ФСБ за 2007 год, благодарности президентов России и Татарстана за 2014 и 2019 годы, а также две медали МЧС России.

Среди личных качеств шефа составители характеристики отметили высокое чувство долга и ответственности, столь же высокий интеллект и доверие со стороны коллег и представителей сторонних организаций. Несколько странно в личной характеристике прозвучали упоминания о достижениях регионального отделения ФСС в части электронного документооборота и слова об «активной и плодотворной работе».

Не поскупился на хорошие слова о задержанном и его бывший зам из Камского Устья.

Две недели назад Лоханов отметил свой 43-й день рождения. В характеристике с места работы подробно перечислили этапы его трудового пути. Карьеру начинал в 2006-м — в протокольном отделе аппарата президента Татарстана, в 2010-м занял пост замруководителя аппарата кабмина РТ, в 2015-м возглавил Камско-Устьинский район республики, а в январе 2019-го встал у руля регионального отделения Фонда соцстраха РФ по РТ.

Напомним, в 2019-м это подразделение переживало не лучший период на фоне проверок и уголовных дел, в том числе — о разбазаривании бюджетных средств путем завышения зарплат и фиктивного трудоустройства декретниц с выплатой пособий аж на 80 млн рублей. Сейчас в деле преступного сообщества страховщиков разбирается суд.

Сейчас в деле преступного сообщества страховщиков разбирается суд. Фото: rt-online.ru

Как поставщик отбивался от иска на 14 млн рублей

Оперативная разработка в отношении Павла Лоханова началась еще в августе — после обращения в экономическую полицию представителей фирмы «РСС-Мед», которые сообщили о вымогательстве 4 млн рублей за решение вопроса с уже поданным в арбитраж иском на 14,2 млн. Эту сумму реготделение ФСС по РТ предъявило «РСС-Мед» в качестве штрафа за 25 выявленных нарушений при поставке товара с нарушением условий госзаказа.

Согласно подписанному 30 октября 2020 года контракту на 56 млн 699 тысяч рублей победитель тендера должен был поставить инвалидам не подгузники, а целый перечень более специализированной продукции в помощь тем, кто лишен возможности самостоятельно посещать санузел. В том числе катетеры, урино- и калоприемники. Именно товары последней категории и забраковали чиновники соцстраха, обнаружив расхождение с указанной в контракте моделью.

Юристы ФСС сослались на пункт договора о штрафе за каждый факт нарушения в размере 1% цены контракта и выставили счет за 25 нарушений, оценив их в 14,2 млн рублей. Добровольно поставщик штраф не уплатил, и в апреле 2021-го иск поступил в суд.

В активе «РСС-Мед» — 30 госконтрактов на общую сумму 332 млн рублей. Среди крупнейших заказчиков по убывающей — МКДЦ, ГКУ «Техобеспечение» Минздрава Башкортостана, региональное отделение ФСС по Татарстану, Минздрав РТ и ДРКБ.

Оперативная разработка в отношении Павла Лоханова началась еще в августе, после обращения в экономическую полицию представителей фирмы «РСС-Мед»

Разбирательство в арбитраже назначили на 23 августа. За 5 дней до этой даты, 18 августа, руководитель «РСС-Мед» получил от управляющего отделением ФСС по РТ предложение «урегулировать вопрос» с иском за вознаграждение в 4 млн рублей, полагают сотрудники Следкома и УЭБиПК МВД по РТ. По версии следствия, до назначенного заседания стороны коррупционной сделки провели еще несколько неформальных встреч, на которых руководитель фирмы-поставщика получил от VIP-чиновника ФСС подробный план защиты от исковых требований ФСС в письменном виде!

В результате арбитражный разбор закончился для «РСС-Мед» штрафом в 100 тысяч рублей. Из опубликованного решения от 10 сентября следует: заключенный в октябре 2020-го контракт был заведомо невыполним в части поставки тех самых средств гигиены, поскольку завод-производитель снял данную модель с производства еще в августе. О чем в ноябре уведомил «РСС-Мед», предложив новую модель с улучшенными характеристиками. Компания «РСС-мед» обратилась к заказчику с предложением о замене в этой позиции, четко указав на отсутствие требуемой модели на рынке. Но получила отказ — в отличие от производителя заказчик посчитал, что никаких улучшений новая модель не содержит.

Инвалиды получили 25 комплектов новой продукции от «Конватек Лимитед», а по документам они прошли под видом указанного в контракте товара. Причем в ходе обязательной выборочной проверки специалисты ФСС никаких нарушений условий поставки не выявили. Хотя уже на тот момент знали о снятии товара с производства, и о том, что именно этот факт стал предметом жалобы в УФАС от проигравшей тендер компании-конкурента «ТФК». Юристы «ТФК» указывали, что ранее «РСС-Мед» никогда не поставлял то самое средство гигиены, а потому его запасов иметь не может. УФАС посчитал заключение контракта законным.

Отбиваясь от иска соцстраха, представители «РСС-Мед» заручились поддержкой конечных пользователей товаров — возможно, как раз по совету Лоханова. А инвалиды написали, что новинкой довольны: «увеличение объема мешка калоприемника на 50 мл улучшает главное предназначение изделия». Кроме того, поставщик предложил суду переоценить размер штрафа — взыскивая за каждое нарушение 1% не со всей цены контракта, а со стоимости конкретного изделия в 490 рублей.

Судья Халиса Ахмадеева сочла ходатайство следствия обоснованным, посчитав, что исследованные на заседании материалы содержат достаточно данных о причастности кандидата политических наук к преступлению

Решение арбитража было оглашено 10 сентября, а дальше, по версии силовиков, Лоханов продолжил требовать взятку за свою «помощь» с гарантией — обжаловать данный акт в вышестоящем суде ФСС не будет. Финальным аккордом этой истории стали вчерашние события на улице Декабристов в Казани.

Напомним, отставки Лоханова часть инвалидов требовала на митинге уже через 8 месяцев после его вступления в должность в 2019 году. За 2 года мнение о руководителе у ряда льготников не улучшилось. «Качество жизни инвалидов при Лоханове упало в разы», — делился с «Реальным временем» отец ребенка-инвалида Юрий Никишин.

Ну а сегодня судья Халиса Ахмадеева сочла ходатайство следствия обоснованным, посчитав, что исследованные на заседании материалы содержат достаточно данных о причастности кандидата политических наук к преступлению и необходимости его временной изоляции.