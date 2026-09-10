Россия и Индия могут совместно развивать высокоскоростные технологии

Объединение усилий позволит удовлетворить спрос национальных экономик и выйти на внешние рынки за пределами двух государств

Фото: Мария Зверева

Россия заинтересована в совместной с Индией работе над технологиями высокоскоростного движения. Об этом на полях выставки «ИННОПРОМ. Индия» заявил гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа, передает ТАСС.

По его словам, Россия способна стать крупным партнером для Индии в научно-исследовательской сфере благодаря своим научным возможностям. Липа подчеркнул, что сотрудничество в области высокоскоростного железнодорожного сообщения имеет огромный потенциал.

— Индия — одна из крупнейших стран по населению, и мы не можем развивать экономику без железнодорожного сектора. Особенно это касается высокого спроса на проекты в сфере высокоскоростного движения, — отметил он.

Глава «Трансмашхолдинга» также добавил, что объединение усилий позволит удовлетворить спрос национальных экономик и выйти на внешние рынки за пределами Индии и России.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Индии кооперацию в области беспилотных систем.

Алсу Сабирзанова