Россия и Индия могут совместно развивать высокоскоростные технологии
Объединение усилий позволит удовлетворить спрос национальных экономик и выйти на внешние рынки за пределами двух государств
Россия заинтересована в совместной с Индией работе над технологиями высокоскоростного движения. Об этом на полях выставки «ИННОПРОМ. Индия» заявил гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа, передает ТАСС.
По его словам, Россия способна стать крупным партнером для Индии в научно-исследовательской сфере благодаря своим научным возможностям. Липа подчеркнул, что сотрудничество в области высокоскоростного железнодорожного сообщения имеет огромный потенциал.
— Индия — одна из крупнейших стран по населению, и мы не можем развивать экономику без железнодорожного сектора. Особенно это касается высокого спроса на проекты в сфере высокоскоростного движения, — отметил он.
Глава «Трансмашхолдинга» также добавил, что объединение усилий позволит удовлетворить спрос национальных экономик и выйти на внешние рынки за пределами Индии и России.
Ранее сообщалось, что Россия предложила Индии кооперацию в области беспилотных систем.
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