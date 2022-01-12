«Мешал воровать из «трубы»: кто стоит за расправой над бывшим тукаевским главой

Спустя 20 лет Верховный суд РТ вновь принял дело о жестоком убийстве в Набережных Челнах

Фото: Ирина Плотникова (на фото - Ильнар Нуруллин)

Оправдательным приговором закончилась в Татарстане первая попытка найти и наказать убийц Алекса Хабибуллина — бывшего главы Тукаевского и Актанышского районов, успевшего порулить челнинским мясокомбинатом, ликеро-водочным заводом и насосной станцией «Средне-Волжского Транснефтепродукта». Его забили металлическими палками и гвоздодером в ноябре 2000-го в Челнах. Спустя два десятка лет с лишним Верховный суд РТ получил дело с новой версией этого убийства и новым фигурантом, который, по версии СК, МВД и прокуратуры, также причастен к расстрелу лидера одной из нижнекамских группировок по заказу «Мамшовских». Подсудимый это отрицает.

Ночной патруль, угрозы в офисе и убийство



Перед Верховным судом Татарстана предстал 40-летний «самозанятый» житель Нижнекамска Ильнар Нуруллин. До ареста в январе 2020-го он занимался на дому изготовлением полуфабрикатов, в частности, пельменей. По версии обвинения, двадцать лет назад Нуруллин входил в состав «Бамовских» — молодежного крыла нижнекамской группировки «Мамшовские» — и лично принимал участие в четырех тяжких преступлениях: двух убийствах, покушении и незаконном обороте огнестрельного оружия. Впрочем, две своих судимости — за грабеж и кражу — он заработал еще в 15.

Вину подсудимый отрицает. Разбираться в его деле начал судья Ильфир Салихов. На прошлом заседании огласили обвинение и допросили потерпевших. В этот раз заслушали первых свидетелей: в их числе директор социального приюта «Балкыш». Представлять доказательства обвинения поручено прокурору Динару Чуркину, который многим запомнился по процессу над главой «Татфондбанка».

Самый резонансный из эпизодов дела Нуруллина триумфально раскрыли еще в начале 2001 года, когда в челнинскую полицию явился ранее судимый за наркотики и написал чистосердечное по убийству начальника насосной станции АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» и бывшего главы Тукаевского района Алекса Хабибуллина. Признался: якобы преступники хотели лишь проучить состоятельного человека, который отказался от навязчивых требований платить за «крышу», но не рассчитали сил.

20 ноября 2000 года в 6.30 к дому 3«а»/32 в Набережных Челнах, как обычно, подъехал служебный Jeep Grand Cherokee. К 7.30 должен был доставить начальника насосной станции на работу в Нижнекамск. Минуты через три Алекс Хабибуллин вышел из подъезда, но до машины не дошел. На него набросились несколько парней в масках и стали избивать металлическими прутами, трубами и гвоздодером. Один из случайных свидетелей слышал фразу-указание: «Бить по голове». Со слов свидетелей, нападавших было не меньше трех и не больше семи, через пару минут они скрылись, а тело начальника в крови осталось лежать в нескольких метрах от машины с разбитыми стеклами. Водитель спасся.

Говорят, за раскрутку этого дела один из оперов автограда получил трехкомнатную квартиру. Однако процесс над наркозависимыми Межениным и братьями Шафигуллиными закончился провалом силовиков: сначала Верховный суд РТ вернул материалы дела на допрасследование, затем уже Набережночелнинский горсуд оправдал отказавшихся от всех признаний фигурантов за отсутствием состава преступления.

Нынешняя версия обвинения по эпизоду в свое время приоритетной не стала. В декабре 1999-го гендиректор АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» Флун Хабибулин назначил родного брата Алекса начальником насосной станции в Нижнекамске, поставил задачу навести порядок и остановить хищения путем несанкцинированных врезок. Тот взялся за дело серьезно: для фиксации утечек установил лазерную систему, которая реагировала на каждое снижение давления в трубе и помогала установить места незаконных врезок на участке Нижнекамск — Альметьевск. Менее чем за год вскрыли больше 10 таких хищений, но преступники не сдавались — угрожали Хабибуллину в его собственном кабинете, требуя, чтобы не мешал воровать или увольнялся.

18 ноября 2000 года безопасники АО по указанию братьев Хабибуллиных в очередной раз сорвали планы «присосавшихся к трубе»: получили информацию о готовящемся хищении и организовали ночное патрулирование с засадами вдоль трубопровода Нижнекамск — Сарманово. Утечку «черного золота» не допустили, но информация утекла, так что никого не поймали. Через два дня Алекс Хабибуллин был убит.

Алекс Хабибуллин. Фото: tukai-rt.ru

Нижнекамский «общак раздора»

Согласно оглашенному в Верховном суде РТ обвинению, силовики убеждены: решение об убийстве мешавшего воровать начальника станции приняли «неустановленные лидеры нижнекамского ОПГ «Мамшовские» и поручили Ильнару Нуруллину (с другими неустановленными активистами ОПГ) разработать план нападения и реализовать его.

По версии СК, ныне подсудимый Нуруллин взял на себя слежку за неудобным начальником, чтобы подобрать удобное место и время, а в нужный момент лично указать соучастникам на объект нападения.

В 2014 году в приговоре Верховного суда РТ по основной группе «Мамшовских» данный эпизод не фигурировал. Тогда лидера Александра Мамшова признали главарем банды и отправили на 20 лет в колонию строгого режима за ее создание (ч. 1 ст. 209 УК РФ), двойное убийство, покушение и похищение человека, а также серию «краж вагонами» с территории крупнейшего нижнекамского предприятия. В 2016-м Верховный суд России поправил этот приговор: посчитал вывод о бандитизме не подтвержденным достоверными доказательствами и прекратил преследование всех фигурантов по 209-й статье, сократив им сроки посадки — в частности, Мамшову до 17 лет «строгача».

Отдельным эпизодом в тот приговор вошла история расправы над лидером группировки «Вахитовские» Динаром Валеевым. Суды сочли доказанным тот факт, что в марте 2000-го Валеева расстреляли по указке Мамшова, поскольку тот не поддержал временный альянс лидеров двух крупнейших нижнекамских ОПГ и выступил против создания «общегородского общака» под контролем криминального авторитета Валерия Буранкова, он же «Деревянный».

Идею единой криминальной казны весной 1999-го выдвинул лидер «Татар» Рамиль Тимершин. Его поддержал Александр Мамшов и его бригада, а позже два главаря, как полагают силовики, решили устранить несогласных авторитетов из «Вахитовских» и «Аляшевских». Решение, согласно приговору 2014-го, было выполнено силами подчиненных, правда, их фамилий среди осужденных не было.

Прокурор Динар Чуркин

В новой редакции обвинения роль киллера отведена Ильнару Нуруллину. По версии следствия, тот вместе с неустановленным напарником по заданию Мамшова поучаствовал в приобретении 2 пистолетов Макарова, изучении распорядка дня Валеева и выборе места расправы. Сотрудники 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ и прокуроры считают: именно Нуруллин 11 марта 2000-го разрядил в лидера «Вахитовских» полную обойму. Позже на его теле эксперты насчитали шесть огнестрельных ранений, включая три сквозных в голову. Напарник Нуруллина стрелял в соратника Валеева Ильдара Рахимзянова, попал в бедро, плечо и грудную клетку.

Со слов свидетелей, нападавшие дожидались выхода Валеева из дома в соседнем подъезде и выскочили сразу, как тот вместе с приятелем направился к машине. Один из очевидцев запомнил, как первый стрелок, покончив с одной целью, пытался стрелять во второго, уже лежащего, жал на курок, но обойма была пуста. Со двора оба убежали на территорию соседней школы.

— Когда я в тот день ходила в магазин и обратно, у мусоропровода в нашем подъезде между первым и вторым этажом стояли двое молодых людей. Лиц я не видела, опознать не смогу, они отворачивались. Они не курили, не кричали, не плевались, даже не разговаривали, — свидетельствовала директор нижнекамского социального приюта для детей и подростков «Балкыш» Наталья Бакулина, проживавшая в 2000-м в том самом доме.

Со слов Бакулиной, ту же парочку чужаков видела в доме раньше — до убийства. Сама выстрелов не слышала, но их слышал муж. Она и его отправила в магазин, когда обнаружила, что кое-что купить забыла. Сотрудник службы безопасности Андрей Бакулин поделился с судом, что тоже видел незнакомцев за 3—4 дня до преступления и в день убийства, поначалу значения не придал — может, погреться в подъезд зашли. Со слов Бакулина, когда он шел из дома по двору школы, то слышал звуки, похожие на разрывы новогодних петард, но, вернувшись, увидел милицию во дворе и раненого. Никаких парней в подъезде уже не было.

Наталья Бакулина

По ходатайству гособвинителя Динара Чуркина в суде огласили показания Бакулина почти 22-летней давности: «На лестничной площадке обратил внимание на двоих парней, которые, увидев меня, стали вести себя странно — стали отворачивать свои лица...» Свидетель признался — опознать их не смог бы ни тогда, ни сейчас, но сообщил о подозрительных парнях в милицию, после чего зона у мусоропровода была тщательно обследована экспертами на предмет возможных следов и отпечатков пальцев. По данным защиты, никаких улик против ныне обвиняемого Нуруллина там не нашли.

Третий свидетель на допросе также припомнил двух молодых людей в темных шапочках и куртках у мусоропровода. На вопрос судьи Салихова, знаком ли ему подсудимый, ответил: «Впервые вижу».

Кстати, об общаке. В приговор «Мамшовских» вошли показания свидетеля Сорокина о размерах таких обязательных взносов в данной группировки: «сначала собирали по 100 долларов США с каждого, позже сдавали по 500 рублей в месяц, а в 2006 году вносили уже по 2 000 рублей в месяц».

Андрей Бакулин

Формальный розыск и активная защита

Сам подсудимый не прятался от камер, но был немногословен. «Преступлений не совершал, с «Мамшовскими» не знаком», — сообщил Ильнар Нуруллин журналисту «Реального времени» по окончании заседания.

«Обвинение основано на домыслах», — считает адвокат обвиняемого Шамиль Кузахметов. Он уверяет: за 20 с лишним лет расследования в нем не появилось никаких новых данных, а протоколы заочного опознания по неким видеозаписям были поставлены под сомнение еще в 2004 году. Тогда Нуруллин, объявленный в розыск еще в марте 2000-го, был задержан, взят под стражу, но позже его преследование прекратили за отсутствием состава преступления. А в 2012-м расследование возобновили и снова объявили в розыск, но задержали лишь через девять лет — в январе 2021-го.

Все эти годы Нуруллин спокойно жил в Нижнекамске со своей супругой, трижды в неделю водил сына в спортивную секцию, навещал родных, утверждает защитник. «В 2020-м он неделю лежал в больнице с ковидом и знать не знал, что его ищут. Да его и не искали: объявили в розыск, чтобы снять этот «висяк» с контроля», — рассуждает Кузахметов с учетом своего адвокатского и полицейского опыта. Он отмечает, что никто из «Мамшовских», включая лидера, причастность Нуруллина к каким-либо преступлениям не подтверждает.

«Была некая свидетельница убийства, которая на кадрах милицейской хроники опознала человека, которого видела после стрельбы у дома по улице Сююмбике. На той кассете человек назвался Ильнаром Нуруллиным, но паспорт там не демонстрировался. При очной ставке с нашим Нуруллиным она его не опознала!» — говорит адвокат, отмечая, что указанной видеокассеты силовиков среди вещдоков нет. Зато есть доказательства отсутствия мотива на убийство Хабибуллина: после крайнего визита неких людей с угрозами он, по данным защиты, написал заявление на увольнение.

Адвокат обвиняемого Шамиль Кузахметов

Сторона обвинения не спешит раскрывать свои козыри, но отмечает, что сроки давности по самым тяжким эпизодам Нуруллина не истекли, поскольку расследование неоднократно приостанавливалось.

Близкие к силовикам источники «Реального времени» отмечают одну странность в позиции защиты: почему ни в чем не виновный Нуруллин пропал из дома аккурат в день мартовского убийства 2000-го и скрывался следующие несколько лет? А еще утверждают — в деле имеются и иные доказательства против подсудимого. В частности, показания бывших сотрудников «Средне-Волжского Транснефтепродукта», которые видели тех, кто приходил с угрозами к начальству.

Этих свидетелей суд пока не слышал.