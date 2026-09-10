Август 2026 года вошел в число самых жарких месяцев за всю историю мировых наблюдений

Глобальная температура была выше доиндустриального уровня на 1,65 градусов Цельсия

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Август этого года вошел в число самых жарких месяцев за всю историю мировых наблюдений. Об этом сообщает пишет The Guardian со ссылкой на данные Службы Евросоюза (ЕС) по изменению климата «Коперник».

Глобальная температура была выше доиндустриального уровня на 1,65 градуса Цельсия.



В августе температура поверхности моря побила исторический максимум. Примечательно, что рекордные показатели были зарегистрированы еще до того, как на погодные условия начал влиять Эль‑Ниньо.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эль‑Ниньо — это циклическое природное явление: из‑за смены направления ветров над Тихим океаном температура воды в нем растет, и в атмосферу поступает колоссальный объем тепла. Это провоцирует по всему миру экстремальные погодные явления — от сильных наводнений до продолжительных засух и аномальной жары. Специалисты прогнозируют, что тенденция к потеплению сохранится.

Напомним, в мае в Казани зафиксировали аномальную жару. В частности, 18 мая был побит температурный рекорд 1923 года.

Галия Гарифуллина