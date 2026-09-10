В казанском метро в тестовом режиме ввели оплату по QR-кодам
Пока технология работает только на трех станциях — «Аметьево», «Северный вокзал» и «Авиастроительная»
В казанском метро запустили в тестовом режиме продажу билетов с QR-кодами на станциях «Аметьево», «Северный вокзал» и «Авиастроительная». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Казани.
Для прохода через турникет пассажиру достаточно приобрести билет в кассовом зале, после чего поднести его к сканеру.
Пока технология работает только на трех станциях. В планах предприятия — развернуть систему оплаты по QR-кодам на всех станциях метрополитена.
Ранее в Казани вышли на линию две новые модели троллейбуса и трамвая с тестовыми видами оплаты проезда.
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