В казанском метро в тестовом режиме ввели оплату по QR-кодам

Пока технология работает только на трех станциях — «Аметьево», «Северный вокзал» и «Авиастроительная»

Фото: Максим Платонов

В казанском метро запустили в тестовом режиме продажу билетов с QR-кодами на станциях «Аметьево», «Северный вокзал» и «Авиастроительная». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Казани.

Для прохода через турникет пассажиру достаточно приобрести билет в кассовом зале, после чего поднести его к сканеру.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пока технология работает только на трех станциях. В планах предприятия — развернуть систему оплаты по QR-кодам на всех станциях метрополитена.

Ранее в Казани вышли на линию две новые модели троллейбуса и трамвая с тестовыми видами оплаты проезда.

Зульфат Шафигуллин