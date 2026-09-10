Трамп заявил, что выплатит каждому американцу по $5 тыс. за победу республиканцев в Конгрессе

По его словам, граждане «должны будут потратить эти деньги в США»

Президент США Дональд Трамп заявил, что выплатит каждому совершеннолетнему американцу по $5 тыс. за победу республиканцев в Конгрессе.

— Я обещаю следующее: если республиканцы победят в Палате представителей и в Сенате США, в обеих палатах, благодаря нашим экономическим успехам <...> я выплачу дивиденды каждому совершеннолетнему гражданину США в размере $5 тыс., — сказал он во время выступления в Далласе на национальном съезде правящей Республиканской партии (цитата по ТАСС).

По словам американского лидера, граждане «должны будут потратить эти деньги в США». Выплаты он назвал «дивидендами Трампа».

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 3 ноября. На них переизберут 33 из 100 членов Сената Конгресса и всех членов Палаты представителей. На данный момент республиканцы контролируют обе палаты.

Напомним, недавно средняя стоимость бензина в США достигла $4,13 за галлон. Это самый высокий показатель для праздничных выходных в начале сентября за всю историю наблюдений и почти на доллар превышает прошлогодний уровень.

Галия Гарифуллина