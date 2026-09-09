АИР: Татарстан может поставлять в Индию продукцию машино— и авиастроения

Об этом заявили на полях выставки «ИННОПРОМ. Индия» в Нью-Дели

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан имеет значительный потенциал для поставок в Индию продукции машиностроения, авиастроения, судостроения, автопрома, а также фармацевтики. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на полях выставки «ИННОПРОМ. Индия» в Нью-Дели, передает ТАСС.

По словам главы АИР, индийский рынок является одним из крупнейших в мире по численности населения и обладает долгосрочными перспективами для расширения сотрудничества. Она отметила, что регион может поставлять в южноазиатскую страну вертолеты, электробусы, КАМАЗы и самолеты.

Минуллина также выразила уверенность, что участие в форуме откроет для Татарстана новые возможности для поиска партнеров.

Отметим, что выставка «ИННОПРОМ. Индия» проходит в Нью-Дели с 9 по 11 сентября в преддверии саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

Алсу Сабирзанова