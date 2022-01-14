Роспотребнадзор об ограничениях в Татарстане: «Это дает нам возможность не уходить на жесткий локдаун»

Заболеваемость COVID-19 растет, грипп бьет рекорды

В Татарстане сохранятся все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, сообщила сегодня заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. По ее словам, цель такого решение — не усугубить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу и гриппу.

А эта самая ситуация не очень радостная — число новых случаев COVID-19 продолжает увеличиваться. За сутки зарегистрировали 114 новых случаев, всего — 44 072. Прирост составил 8%. Авдонину это не удивило.

— Это было ожидаемо, — сообщила она и вспомнила свои же слова недельной давности. Тогда Авдонина рассказала, что наметилось снижение заболеваемости коронавирусом, но не объективное, так как шли праздники и люди сидели дома, а обращаемость в медучреждения упала. Новогодние каникулы закончились, и, как предсказывала замглавы Роспотребнадзора, число случаев COVID-19 возросло.

С гриппом ситуация тоже не становится лучше. На сегодня зарегистрировано 544 случая — это рекорд по сравнению с допандемийным периодом. Напомним, в 2018 году в Татарстане зафиксировали 143 случая гриппа, в 2019-м — 18, а в 2020-м их не было вовсе.

Появилась информация и о выявлении в Татарстане микста этих инфекций — житель республики заболел одновременно гриппом и коронавирусом.



— Действительно, у нас поступил пациент, сейчас находится на этапе лечения. Его состояние опасений не вызывает, — сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Таким образом, ограничения пока снимать не будут — в том числе и разрешать общепиту работать без ограничений по времени, о чем просила Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана. Авдонина обозначила примерные сроки:

— Напомню, что традиционно сезон гриппа и ОРВИ длится до марта. Поэтому до марта точно снятия ограничений и послаблений мы не ожидаем.

Количество выявленных нарушений в 2021-м снизилось, но они были серьезнее

Авдонина напомнила — Татарстан является одним из немногих субъектов России, который в принципе минимально снимал те или иные ограничения:

— Это дает нам возможность не уходить на жесткий локдаун, не не прекращать занятия в школах и прочее.

Во многом, по мнению замглавы Роспотребнадзора, это заслуга проверяющих органов.

— По итогам прошлого года количество выявленных нарушений было несколько меньше, чем в 2020 году, но они были серьезнее, были грубее. Поэтому, жесткий контроль сохранится. Если будет необходимость введения нашего тотального контроля — я не думаю, что мы на этой пойдем. Все-таки большая часть наших предприятий уже дисциплинирована, — заметила Авдонина.

За новогодние праздники Роспотребнадзор проверил 330 объектов, в 30 (9%) из них были выявлены нарушения. По словам Авдониной, это не так много. На нарушителей составлено 33 протокола, общая сумма штрафов составила 456 тысяч рублей.

Более 235 тысяч татарстанцев подлежат вакцинации, но еще не сделали ее

В Минздраве в очередной раз посетовали на низкую ревакцинацию от COVID-19, которую нужно делать через шесть месяцев после основной. Ее пока прошли только 147 240 человек, хотя на 1 июля 2021 года, то есть более полугода назад, прививку от коронавируса сделали 382 697 граждан. То есть подлежат повторной вакцинации, но не прошли ее 235 457 человек, отметил Жаворонков.

Беспокоит министерство и люди старше 65 лет. На сегодня первым компонентом привиты 571 794 пенсионера, а двумя компонентами — 418 524 человека — 67,46% от общего числа пожилых.

А вот вакцина «Спутник M» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет по-прежнему не поступила. По последним данным от Центра им. Гамалеи, ее выпустят в гражданский оборот на следующей неделе. Как отметил Жаворонков, с вакцинацией детей есть определенные сложности.

— Детская возрастная когорта требует соблюдения всех юридических норм. Дело в том, если ребенок находится в возрасте до 15 лет, то согласие на вакцинацию дает родитель или законный представитель. Если старше 15 лет, то согласие может дать несовершеннолетний. Это та особенность, которая будет накладывать отпечаток на те процессы вакцинации, которые мы будем проводить, — сказал он, не исключив, что вакцинацию подростков могут запустить и в пунктах вакцинации для взрослых.

Всего на сегодня провакцинировано 2 311 783 человека, в том числе 5 305 татарстанцев за последние сутки. Из них 1 866 352 получили вторую прививку. Цифры внушительные. но коллективного иммунитета Татарстан пока так и не достиг — сейчас он на уровне 75,9%, а должен быть минимум 80%.

Дарья Пинегина