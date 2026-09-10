Вьетнаму предложили передать самолеты российским авиакомпаниям в «мокрый» лизинг

По словам главы Минтранса РФ Андрея Никитина, вьетнамская сторона рассматривает эту инициативу

Фото: Динар Фатыхов

Минтранс РФ направил властям Вьетнама предложение о передаче самолетов местных перевозчиков в аренду с экипажем в «мокрый» лизинг российским компаниям. По словам главы ведомства Андрея Никитина, вьетнамская сторона рассматривает эту инициативу, передает «Интерфакс».

Министр отметил хорошую динамику по всем видам транспорта между странами и сообщил, что количество авиаперелетов выросло почти в три раза по сравнению с прошлым годом. В планах ведомства — дальнейшее наращивание авиасообщения, открытие новых точек доступа для российских авиакомпаний и расширение сотрудничества.

Возможность брать иностранные самолеты в «мокрый» лизинг российские перевозчики получили после подписания соответствующего закона президентом Владимиром Путиным в апреле прошлого года. До этого механизм был разрешен только между отечественными компаниями на внутренних рейсах. Для арендаторов это способ нарастить провозные емкости, а для арендодателей — снизить расходы на управление парком и фонд оплаты труда.

Накануне в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с лидером социалистической республики Вьетнам То Ламом. По его итогам стало известно, что Россия намерена в ближайшее время отменить визовый режим для вьетнамских граждан. Также стороны договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе.

Зульфат Шафигуллин