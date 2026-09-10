Для российского бизнеса хотят восстановить ставку НДС в 20% и порог освобождения на УСН

Такой законопроект внесли в Госдуму на этой неделе

Фото: Динар Фатыхов

Вернуть ставку НДС в 20% и порог освобождения для налогоплательщиков на УСН на уровне 60 млн рублей предложили недавно в России. Изменения необходимы в связи с высокой стоимостью кредитных ресурсов, снижением потребительского спроса и ростом операционных издержек, считают авторы инициативы. «Предпринимателям я бы рекомендовал не включать эти послабления в базовый финансовый план. Возможные поправки стоит рассматривать как позитивный дополнительный сценарий, но не как основание откладывать адаптацию», — заявил нашему изданию глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Ильяс Нуриев. Подробнее — в материале «Реального времени».

Вернуть преференции для МСП

В России предложили снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Соответствующий законопроект поступил недавно в Госдуму. Изменения необходимы в связи с высокой стоимостью кредитных ресурсов, снижением потребительского спроса и ростом операционных издержек бизнеса, говорится в пояснительной записке.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— В отличие от крупных компаний, субъекты МСП имеют ограниченный запас финансовой устойчивости и не всегда способны переложить рост налоговой нагрузки и иных расходов на конечного потребителя без потери спроса. В результате предприниматели вынуждены сокращать планы развития, откладывать инвестиции, пересматривать штатное расписание, отказываться от расширения площадей и оптимизировать текущие расходы, — считают авторы инициативы.

Показательным индикатором непростой ситуации назвали, в частности, падение спроса на коворкинги. В мае этого года в Москве он снизился более чем на 50% год к году. Вакантность выросла на 16%, а ставки — на 42%. «Коворкинги и гибкие офисы используются прежде всего малыми компаниями, стартапами, сервисными командами, самозанятыми, индивидуальными предпринимателями и бизнесом, который не готов брать на себя долгосрочные арендные обязательства», — подчеркнули в записке.

Законопроект предлагает восстановить сбалансированный налоговый режим за счет трех мер:

снижение ставки НДС с 22 до 20%. Это позволит снизить налоговое давление на цепочки поставок, производство, торговлю и сферу услуг, а также уменьшить риск дальнейшего переноса налоговой нагрузки в конечные цены;

восстановление порога освобождения от НДС для налогоплательщиков на УСН на уровне 60 млн рублей. При действующих ценах, арендных расходах, стоимости сырья, логистики и оплаты труда оборот в 10—20 млн рублей в год не свидетельствует о высокой финансовой устойчивости бизнеса. Введение обязанности по НДС для таких субъектов создает для них дополнительную административную и финансовую нагрузку и ухудшает условия конкуренции. Возврат позволит сохранить специальный налоговый режим как реальный инструмент поддержки, а не как формальную конструкцию;

восстановление возможности применения единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 15% с выплат, превышающих полуторакратную величину МРОТ, для всех субъектов малого и среднего предпринимательства. Ограничение данной меры отдельными видами экономической деятельности снижает ее антикризисный эффект и создает необоснованное различие между субъектами МСП, находящимися в сопоставимом экономическом положении. Малый бизнес в сфере услуг, торговли, локального производства, бытового обслуживания, ремонта, образования, досуга и иных направлений также несет расходы на оплату труда, сталкивается с ростом издержек и нуждается в сохранении рабочих мест.

«Вероятность принятия всего пакета в нынешнем виде я бы оценил как низкую»

С экономической точки зрения инициатива выглядит обоснованной, заявил «Реальному времени» глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Ильяс Нуриев. Особенно важны повышение порога по УСН и возврат льготных страховых взносов, поскольку эти меры адресно влияют на малый бизнес. Снижение общей ставки НДС до 20% гораздо шире по охвату и потому значительно дороже для бюджета, считает он.

— Однако вероятность принятия всего пакета в нынешнем виде я бы оценил как низкую. Пока законопроект только зарегистрирован, его рассмотрение в комитетах еще не началось. Кроме того, он внесен оппозиционной фракцией и фактически отменяет ключевые решения налоговой реформы, принятые менее года назад. Повышение НДС должно принести федеральному бюджету около 4,42 трлн рублей в 2026–2028 годах, а только за январь — июль 2026 года дефицит бюджета уже достиг 6,45 трлн рублей. В такой ситуации быстрый отказ от дополнительных доходов маловероятен, — подчеркнул Ильяс Нуриев.

Реальное время / realnoevremya.ru

По его словам, наиболее реалистичен не полный откат реформы, а точечное смягчение. Например, расширение перечня отраслей, имеющих право на пониженные взносы, дополнительные переходные периоды, упрощение НДС для плательщиков УСН или сохранение порога в 20 млн руб. на более продолжительный срок.

— Поэтому предпринимателям я бы рекомендовал не включать эти послабления в базовый финансовый план. Бюджет, цены, фонд оплаты труда и кассовые разрывы следует рассчитывать, исходя из действующего законодательства. Возможные поправки стоит рассматривать как позитивный дополнительный сценарий, но не как основание откладывать адаптацию, — обратился Нуриев к предпринимателям.

Главные ограничения — рост издержек и недостаточный внутренний спрос

Оценивая состояние МСП в России в целом, глава Ассоциации подчеркнул: говорить о полномасштабном кризисе всего сектора пока преждевременно. По данным ФНС, в июле 2026 года в реестре находилось 6,6 млн субъектов МСП, на 3,5% больше, чем годом ранее. Оборот розничной торговли в июле также вырос на 5,3% в годовом выражении, хотя темпы роста замедлились по сравнению с июнем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Но эти показатели не означают, что бизнес чувствует себя благополучно, — обращает внимание эксперт. — Количество зарегистрированных субъектов ничего не говорит об их рентабельности, обороте и способности инвестировать. Рост числа микропредприятий может сопровождаться дроблением бизнеса, переходом работников в ИП и самозанятость, а также сокращением среднего размера компаний. Рост издержек и недостаточный внутренний спрос стали двумя главными ограничениями для предприятий.

Корректнее сейчас говорить о серьезном кризисе рентабельности и инвестиционной активности, подчеркнул Нуриев. Компании продолжают работать, но все чаще переходят от развития к сохранению ликвидности: откладывают проекты, сокращают ассортимент, персонал и необязательные расходы.

Наибольшему риску подвержен трудоемкий низкомаржинальный бизнес, работающий на арендуемых площадях и ориентированный на необязательные потребительские расходы, говорит собеседник «Реального времени».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Что ждет МСП?

В ближайший год Ильяс Нуриев ожидает не одномоментную волну банкротств, а постепенное ухудшение структуры сектора:

Сокращение маржи и инвестиций. Бизнес продолжит откладывать открытие новых точек, обновление оборудования и найм сотрудников. Компании будут направлять свободные средства прежде всего на налоги и оборотный капитал.

Дальнейший рост цен. Полностью переложить издержки на потребителя невозможно, но часть налоговой и зарплатной нагрузки неизбежно попадет в цены. В августе ценовые ожидания предприятий уже выросли до 21 пункта, а ожидаемый прирост цен на ближайшие три месяца составил 6,2% в годовом выражении.

Оптимизация занятости. Возможны сокращение штата, отказ от официального повышения зарплат, перевод части функций на подрядчиков и более широкое использование ИП и самозанятых. Контроль ФНС, вероятно, будет ограничивать наиболее очевидные схемы, но сам экономический стимул к неформальной занятости усилится.

Консолидация рынков. Независимые предприятия будут чаще уступать долю крупным сетям и платформам, у которых ниже закупочные цены, дешевле финансирование и административные расходы распределяются на больший оборот.

Закрытие слабых компаний. В первую очередь рынок будут покидать предприятия без финансовой подушки, с высокой арендой и кредитной нагрузкой. Часть закрытий произойдет добровольно, без процедуры банкротства, поэтому официальная статистика банкротств может недооценивать масштаб процесса.

Рост попыток искусственно удержаться ниже налогового порога. Некоторые предприниматели станут ограничивать оборот или дробить деятельность. Это снизит стимулы к органическому росту и создаст дополнительные налоговые риски.

— Базовый сценарий на год выглядит как стагнация МСП с локальными кризисами в торговле, трудоемких услугах, строительстве и независимом общепите, а не как исчезновение малого бизнеса в целом. Полный отказ от послаблений усилит этот процесс, тогда как даже точечная корректировка порога УСН и страховых взносов могла бы существенно уменьшить давление на наиболее уязвимые предприятия, — заключил эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кредитные каникулы и помощь в освоении ИИ

В последние недели в правительство поступали и другие предложения по поддержке МСП. В августе в нижнюю палату парламента внесли законопроект о введении для предпринимателей и самозанятых кредитных каникул. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по МСП, депутат от Татарстана Альфия Когогина. В документе речь идет о периоде, в течение которого заемщик может приостановить платежи или снизить их размер без ухудшения кредитной истории.

Обратиться с заявлением на льготный период можно в течение 60 дней с момента введения режима ЧС. Сам каникулярный период ограничен тремя месяцами. При этом воспользоваться правом на кредитные каникулы заемщик сможет только один раз за весь срок действия договора.

Сам бизнес недавно предложил правительству и Минцифры ввести налоговые послабления для малых и средних компаний при внедрении отечественного искусственного интеллекта. Обсуждение ведется в рабочих группах по подзаконным актам к недавно принятому ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта». В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что меры прорабатываются, но говорить о конкретных решениях преждевременно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Механизм предполагает уменьшение налога на прибыль или УСН на сумму закупленного решения — базово до 200 тыс. рублей в год, а при росте производительности компании лимит может быть увеличен до 500 тыс. рублей. Также рассматривается субсидирование: разработчик предоставляет скидку МСП, а государство компенсирует ему выпадающие доходы. В первый год поддержка может покрывать до 100% стоимости продукта (не более 200 тыс. рублей), затем размер субсидии предлагается снижать до 50 и 25%.



В июле сообщалось, что крупные банки хотят снизить комиссию СБП для бизнеса. Сейчас в СБП действует четыре тарифа: 0% — для госплатежей, 0,2% — для ЖКУ, 0,4% — для фастфуда, транспорта и магазинов, 0,7% — для ресторанов и прочих услуг. При этом крупные ретейлеры и сети часто имеют низкие ставки, но дают основной объем операций, тогда как мелкие и средние компании платят выше, но их обороты ниже. В одной из СЗКО предложили перевести все бизнесы на тариф 0,4%. Правда, информации о том, как продвигается разработка инициативы, на данный момент нет.



Какие меры заработали с сентября

При этом некоторые изменения для предпринимателей начали действовать уже с 1 сентября. В их числе:

Налоговые изменения:

Обновляются правила подачи уведомлений по НДФЛ и страховым взносам. Предприниматели смогут заранее — один раз в год — направлять уведомления за несколько периодов, если сумма выплат не меняется.

Трудовые изменения:

Лимит сверхурочных часов для сотрудников увеличивается вдвое.

Испытательный срок теперь нельзя устанавливать для женщин с детьми до трех лет.

Больше малых предприятий смогут заключать срочные трудовые договоры и проводить спецоценку условий труда в упрощенном порядке.

Маркировка и торговля:

Вводится обязательная маркировка хозяйственных товаров, средств гигиены, удобрений в потребительской упаковке, медицинских изделий, некоторых молочных и бакалейных продуктов.

С 1 сентября начинает работать механизм «автоштрафов» на основе данных системы маркировки — за нарушения в обороте маркированных товаров.

Туризм:

Новые правила оказания туристических услуг: регламентируется взаимодействие туроператоров и турагентов с клиентами, уточняются требования к информации об исполнителе и продукте, условия договора, обязательное медицинское страхование выезжающих, сроки передачи документов туристу — не позднее чем за 24 часа до поездки.

Транспорт:

При грузовых перевозках документы теперь оформляются только в электронном виде.