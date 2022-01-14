Минниханов поздравил Когогина с победой команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар-2022»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина с победой команды «КАМАЗ-мастер» на международном ралли «Дакар-2022».



«Это блестящий триумф и яркое свидетельство высочайшего мастерства всей камазовской дружины и неоспоримых преимуществ татарстанских мустангов, которым нет равных в мире», — написал президент в правительственной телеграмме.

Особые поздравления от Минниханова прозвучали экипажу Дмитрия Сотникова, который во второй раз принес победу Татарстану и России.

«Желаю вам и впредь не выпускать из рук «Золотого бедуина», удачи и новых блестящих побед», — написал президент РТ.

Фото: kamazmaster.ru

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Дистанция спецучастка заключительного этапа составила 164 км. В прошлый раз Сотников занял первое место в 2021 году.

Маргарита Головатенко