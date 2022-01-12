Построенный с нуля в Казани Ту-160М совершил свой первый полет

Фото: Ростех

Построенный с нуля в Казани стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет. Он длился около получаса.

Ту-160М летал на высоте 600 метров под управлением летчиков-испытателей ПАО «Туполев». Полет он совершил с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» (в составе ОАК Госкорпорации «Ростех»).

Пилоты совершили маневры, которые позволили проверить устойчивость и управляемость Ту-160М в воздухе, сообщили в «Ростехе».

Фото: Ростех

О том, что начало летных испытаний первого построенного на Казанском авиазаводе Ту-160М «Белый лебедь» запланировано на 2022 год глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил еще в августе прошлого года.

Ожидается, что в 2022-м два модернизированных Ту-160М поступят в дальнюю авиацию России. Они будут оснащены новыми образцами вооружения.



Татьяна Демина