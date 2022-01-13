Татарстанский ФСС отчитался за 2021 год и уволил Павла Лоханова

Фото: Максим Платонов

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на расширенном заседании Координационного совета провела анализ экономической ситуации в РТ и вклада в общую работу республиканского Фонда социального страхования. Здесь же были озвучены цифры финансовой поддержки и перечень мероприятий, реализованных с участием ФСС по РТ. Почти одновременно с заседанием прошла новость об увольнении обвиняемого во взятке руководителя ФСС РФ по РТ Павла Лоханова. Детали — в материале «Реального времени».

Сотни тысяч выплат на миллиарды рублей

Конкретные цифры выплат по всем направлениям работы ФСС озвучил Фердинат Закиров, врио управляющего региональным отделением фонда по Республике Татарстан:

— Региональным отделением произведено 270 тысяч выплат медицинским работникам на общую сумму порядка 6,3 миллиарда рублей. Работники социальных учреждений получили 2 050 выплат на сумму более 32,8 миллиона рублей. В соответствии с указом президента РФ работникам скорой помощи, пострадавшим от коронавирусной инфекции при исполнении своих трудовых обязанностей, выплачено единовременных пособий на сумму 218 миллионов рублей.

21 миллиард рублей пошел на выплаты по временной нетрудоспособности в связи с материнством, 2,2 миллиарда — по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2021 году.

— В настоящее время в региональном отделении зарегистрировано более 11 тысяч получателей данного пособия, — отметил Закиров.

Еще 217 миллионов рублей выделили на санаторно-курортное лечение — на эти деньги приобретено почти 9 тысяч путевок в санатории Татарстана и других регионов России.

В целом в 2021 году общий объем расходов Фонда социального страхования по Республике Татарстан составил 32,3 миллиарда рублей

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Лейла Фазлеева, оценивая экономическую ситуацию в республике, отметила, что все трудовые коллективы региона работали в режиме ограничений. Но тем не менее удалось добиться результатов, которые можно оценивать как положительные для республиканской экономики. Объем валового продукта оценивается на уровне 3,2 триллиона рублей, что составляет 102% от уровня 2020 года.

— Индекс промышленного производства составил 108,3%, объем инвестиций в основной капитал составил более 650 млрд рублей. По итогам 2021 года в республике было реализовано 44 программы на сумму более 92 млрд рублей. Таим образом, несмотря на распространение инфекции, республика работала планомерно, добившись в экономике определенных результатов, — подчеркнула она.

Есть обеспокоенность ростом дефицита бюджета регионального отделения

В условиях распространения коронавируса и в связи с необходимостью обеспечения стабильной работы экономики ФСС получил новые полномочия и новые задачи. Лейла Фазлеева убеждена, что региональное отделение хорошо справилось с новыми вызовами, в чем фонду помогло межведомственное взаимодействие.

Но есть и традиционные проблемы. Затраты на пособия по материнству, оплату листов нетрудоспособности ежегодно превышают и собственные, собранные фондом средства, и федеральные дотации.

— Настораживает объем недоимки. Я думаю, мы все заинтересованы в том, чтобы работа по взысканию осуществлялась в полном объеме, для чего задействованы структуры Министерства социальной защиты. В обязательном порядке взаимодействуем со службой судебных приставов, арбитражными управляющими, и, на мой взгляд, уже необходимо собраться по этому вопросу в Кабинете министров с участием сотрудников прокуратуры и профсоюзов, — сообщила Фазлеева.

Вопроса недоимок коснулся и Фердинат Закиров. Он сообщил, что за отчетный период проведено 188 заседаний с приглашением 321 должника. А за год по всем направлениям поступило более 79 млн рублей, что составляет 46% от всей выявленной суммы недоимок.

Инвалиды должны получить все необходимые средства реабилитации

Вопрос обеспечения инвалидов неоднократно обсуждался в Кабинете министров Республики Татарстан. Пока нельзя говорить о 100%-ном качестве этой работы. Замечания периодически поступают в ФСС, в правительство и в Госсовет РТ. Качество работы необходимо улучшать, и ключевым условием Лейла Фазлеева указала адресность помощи:

— Безусловно, самый главный сегодня вопрос связан с абсолютной прозрачностью конкурсных процедур, и я прошу коллег из ФСС обратить на это обстоятельство самое пристальное внимание и держать на постоянном контроле проведение всех конкурсных мероприятий, связанных с финансовым обеспечением. Я призываю всех организовать эту работу на безукоризненном уровне при адресном взаимодействии с человеком, который обратился с жалобой или каким-либо недовольством.

В 2022 году также ожидается ряд изменений в нормативных актах. Будет продолжена работа по приведению в соответствие республиканского законодательства с федеральными нормами. Заместитель премьер-министра призвала коллег очень внимательно следить за законодательными процессами.

— Необходимо сразу, как только появляются изменения в законодательстве, всеми возможными способами информировать население о новых нормах. Мы часто сталкиваемся при обращениях по разным вопросам со слабой информированностью заявителя. Необходимо сформировать специальный формат оповещения граждан республики обо всех происходящих изменениях. Хочу напомнить об уже работающих инструментах такой работы. Это «Социальный навигатор» и «Электронный сертификат» на технические средства реабилитации.

Лоханов тем временем покинул пост

Почти одновременно с заседанием прошла новость об уходе Павла Лоханова с поста руководителя ФСС РФ по РТ. Он освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, заявили «Реальному времени» в пресс-службе ФСС РФ по РТ.

Фото: Ирина Плотникова

Его задержали 21 сентября по подозрению в получении взятки в размере 2,4 млн рублей от поставщика средств реабилитации для инвалидов ООО «РСС-Мед» — за помощь этой компании с защитой от арбитражного иска страховщиков на 14 млн рублей и отсутствие жалоб на мягкое решение АС РТ о штрафе всего в 100 тысяч рублей по данному делу. По версии СК, деньги были переданы учредителем фирмы в машине чиновника на улице Декабристов, однако задержать его удалось лишь на Тэцевской, после погони. Там же, рядом с иномаркой Лоханова, был найден пакет с ранее переписанными купюрами.

18 ноября 2021 года Приволжский райсуд Казани продлил срок его ареста до 21 января 2022 года, то есть скоро должно пройти новое заседание. На последнем обвиняемый во взятке просил квалифицировать его действия как покушение на мошенничество.

Лоханов стал руководителем татарстанского подразделения Фонда социального страхования в январе 2019 года. До этого он был главой Камско-Устьинского района.

1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов