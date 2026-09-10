В Казани могут ограничить движение из-за матча Россия — Иран
Перекрытие дорог может быть введено 29 сентября с 10:00 до 20:00 в районе «Ак Барс Арены»
В Казани 29 сентября, в день проведения футбольного матча между сборными России и Ирана, могут ограничить движение транспорта в районе «Ак Барс Арены». Соответствующий проект постановления сейчас проходит антикоррупционную проверку.
Ограничения движения и парковки могут ввести 29 сентября с 10:00 до 20:00 на следующих участках:
- ул. Чистопольская, от ул. А. Бичурина до пр. Ямашева (кроме съезда на ул. Ф. Амирхана);
- ул. С. Хакима — от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской;
- пр. Ямашева — от ул. Адоратского до ул. Сибирский Тракт;
- ул. Академика Арбузова, от ул. Журналистов до пр. Ямашева;
- ул. Чистопольская, от пр. Ямашева до ул. Адоратского;
- дублер ул. Гаврилова — от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольской;
- объездная дорога вокруг стадиона.
При необходимости в целях обеспечения безопасности также могут запретить движение и парковку электросамокатов и велосипедов.
Напомним, игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена». Последний раз матч сборной проходил в Казани 8 октября 2021 года. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу России.
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