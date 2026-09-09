Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе
Переговоры лидеров прошли в среду в Москве в рамках государственного визита вьетнамского руководителя
Россия и Вьетнам договорились повышать эффективность реализуемых проектов и расширять взаимодействие в нефтегазовой сфере на территории обеих стран. Совместное заявление президента РФ Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама опубликовано на сайте Кремля.
Переговоры лидеров прошли в среду в Москве в рамках государственного визита вьетнамского руководителя. Стороны подтвердили приверженность положениям двустороннего законодательства и международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.
Ранее сообщалось, что темпы роста взаимного товарооборота России и Вьетнама за первые шесть месяцев 2026 года удвоились по сравнению с прошлым годом, заявил президент России Владимир Путин.
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