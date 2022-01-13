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Минниханов рассказал, где построят Соборную мечеть в Казани

16:45, 13.01.2022 4
Минниханов рассказал, где построят Соборную мечеть в Казани
Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти определились с местом строительства Соборной мечети в Казани. Ее возведут на берегу Казанки, противоположном Кремлю.

Минниханов уточнил, что это примерное место, необходимо еще пройти согласительную процедуру. Для строительства Соборной мечети потребуется сформировать земельный участок.

Выбор места для строительства Минниханов объяснил удобством географического положения (рядом находится станция метро) и хорошим видом, пишет ТАСС.

Напомним, закладку комплекса Соборной мечети приурочат к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. Дату празднуют в этом году.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Осенью 2021-го источники «Реального времени» сообщили о том, что Соборную мечеть планируют строить на улице Сибгата Хакима, рядом с «Татнефть Ареной» и РК «Ривьера».

В своей прошлой колонке колумнист «Реального времени», эксперт Центра исследований исламского мира Карим Гайнуллин рассказывал читателям о том, что такое Соборная мечеть, а также сделал ряд предположений о том, где могло бы оказаться место строительства новой мечети.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 16:54
    а "чашу" куда денут?
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    Анонимно 17:11
    Правее, ближе к снесённой Ривьере.
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  • Анонимно 17:35
    кому зачем почему не важно...главное остаться в историй)
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  • Анонимно 17:47
    вот и славно - завершенный вид, порядок в композиции центра... только соседние декорации придется убрать.... Намдакова переселят... его Хранительницу наверно отгрузили уже в Улан Уде на вертолете...
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