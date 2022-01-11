Ирада Аюпова раскритиковала авиакомпанию «Победа» и попросила лоукостер сменить название

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова попросила лоукостер «Победа» сменить название. Гневный пост появился на ее странице в Instagram.

«Каждый раз после прохождения регистрации и полета на самолетах компании «Победа» мне хочется «отмыться», — написала она, добавив, что такого неуважения к людям, как в лоукостере, редко где встретишь.

«Компания просто беда, буковки ПО они потеряли. Вы дискредитируете светлый образ ПОБЕДЫ! Это имиджевые потери страны- Победительницы! Прошу переименовать компанию!».

В феврале 2020 года дочка ветерана Великой Отечественной войны Абдуллазяна Халимова пожаловалась на отношение сотрудников авиакомпании «Победа» к своему отцу. Она рассказала, что в компании сначала навязали одну услугу, а затем отказали в заранее купленных местах повышенной комфортности. Позже «Победа» вернула деньги ветерану.

Татьяна Леухина