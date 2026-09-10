Михаил Каменских: «Китай не предлагает создавать новую структуру вместо ООН»

Доцент МГУ — об инициативе КНР по глобальному управлению как новом векторе развития международных отношений

Китай этим летом завершил серию своих инициатив выпуском «Белой книги» о формировании более справедливой системы глобального управления — документа, который обобщает опыт предыдущих проектов (инициатив развития, безопасности и цивилизационной повестки) и увязывает их с концепцией «единой судьбы человечества». Ключевой посыл документа — не ослабление действующих институтов, а их укрепление, пояснил доцент Центра европейских и азиатских исследований МГУ-ППИ в г. Шэньчжэне Михаил Каменских. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт приводит анализ издания и разъясняет — КНР предлагает сохранение Устава ООН как основы и расширение участия разных стран для достижения сбалансированного и устойчивого баланса сил.

Открытость и глобальное управление в новую эпоху

17 июня 2026 года пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала «Белую книгу» под названием «Формирование более справедливой и разумной системы глобального управления: концепции, инициативы и действия Китая». Это первый комплексный документ, в котором Китай системно излагает собственное видение мирового порядка в XXI веке, принципы реформирования международных отношений и свою роль в этих процессах.

Эта статья посвящена анализу данного издания и также тех процессов, на фоне которых велась ее разработка. Отметим, что книга завершает серию глобальных инициатив Китая последних лет, среди которых глобальная инициатива развития, глобальная инициатива безопасности, глобальная цивилизационная инициатива. Инициатива глобального управления — последняя в этом ряду и во многом обобщает опыт всех предыдущих инициатив.

Как представляется, инициатива глобального управления начала формироваться еще с развития концепции единой судьбы человечества, предложенной Си Цзиньпином еще в 2013 году. Однако построение новой инфраструктуры межгосударственных отношений — это долгий процесс. Но Китай и его союзники уверенно двигаются по этому непростому пути. И сегодня мы уже видим основные направления, часть из которых была озвучена в рамках форума «Ланьтин» в октябре 2025 г.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

На этом мероприятии премьер КНР Ван И представил 9 основных направлений реформ международной системы взаимоотношений и безопасности. Все они в основном сводятся к идее взаимного признания и уважения, отказа от односторонних противоправных действий и решения собственных проблем за счет других. Основная цель этих предложений — сделать современный мир более открытым и справедливым.

Вопросы о справедливом будущем мира

Конечно, Китай не предлагает создавать новую структуру вместо ООН. Вся инициатива исходит из принципа сохранения ООН и Устава ООН как базы. Однако изменение системы международных отношений и баланса сил между разными странами сегодня, безусловно, требует рассмотреть вопрос о возможном реформировании действующих межгосударственных институтов не с целью ослабления, а с целью усиления и укрепления их международного авторитета. Односторонние действия отдельных стран в обход устава ООН в последние годы лишь подтверждают наличие этой проблемы.

Инициатива глобального управления предлагает рассмотреть расширение перечня участников и сделать его более сбалансированным. Все эти идеи отражены в «Белой книге» — «Формирование более справедливой и разумной системы глобального управления: концепции, инициативы и действия Китая».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Издание ставит вопросы о справедливом будущем мира, включая такие значимые проблемы, как искусственный интеллект, освоение космоса, суверенное равенство, глобальная безопасность, построение мультилатерализма и сохранение цивилизационного многообразия. Решение всех этих вопросов в будущем позволит сделать мир более справедливым, баланс сил более устойчивым, а мировое сообщество — способным противостоять глобальным угрозам, таким как терроризм, глобальное потепление, бедность и т.п.

Создание Группы друзей глобального управления в конце 2025 г. также является конкретным шагом к достижению цели. Сам факт, что за год с небольшим число стран-участниц превысило 60, а сама инициатива в мае 2026 г. получила полную поддержку почти 160 стран, свидетельствует о запросе многих стран на изменения, ее своевременности и необходимости перехода к новой модели глобального управления.

«Не одна страна, а все человечество — это общество единой судьбы»

Китай не только предлагает, но и собственным примером демонстрирует готовность делать шаги в сторону большей открытости. Хорошим примером может считаться введение безвизового режима между РФ и КНР в 2025 г. Это сократило объемы работы консульских служб и значительно облегчило гражданам России и Китая планирование поездок. В результате выросли доходы обеих стран от туризма, стало значительно проще организовывать различные мероприятия с международным участием, а ненужные барьеры остались в прошлом. Такие же шаги современный Китай делает и в направлении других стран.

Реальное время / realnoevremya.ru

В 19-м веке случившееся возвышение США было связано с их стремлением к открытости и равноправию в мире. Они активно выступали за равные условия торговли, отмену пошлин и дополнительных налогов. Уже тогда история показала, что стремление к открытости и равноправию — важный инструмент глобального влияния. К сожалению, этот урок США сегодня забыли.

Между тем в 21-м веке, с развитием транспорта и информационных технологий, создание барьеров и препятствие развитию наносят еще больший вред. В новом глобальном мире преимущество получают страны, которые двигаются к открытости, для которых не одна страна, а все человечество — это общество единой судьбы. И мы видим, что сегодня именно Китай смело движется в этом направлении, все больше открывается миру и получает все более сильную всестороннюю поддержку разных стран мира.