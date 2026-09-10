Михаил Каменских: «Китай не предлагает создавать новую структуру вместо ООН»
Доцент МГУ — об инициативе КНР по глобальному управлению как новом векторе развития международных отношений
Китай этим летом завершил серию своих инициатив выпуском «Белой книги» о формировании более справедливой системы глобального управления — документа, который обобщает опыт предыдущих проектов (инициатив развития, безопасности и цивилизационной повестки) и увязывает их с концепцией «единой судьбы человечества». Ключевой посыл документа — не ослабление действующих институтов, а их укрепление, пояснил доцент Центра европейских и азиатских исследований МГУ-ППИ в г. Шэньчжэне Михаил Каменских. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт приводит анализ издания и разъясняет — КНР предлагает сохранение Устава ООН как основы и расширение участия разных стран для достижения сбалансированного и устойчивого баланса сил.
Открытость и глобальное управление в новую эпоху
17 июня 2026 года пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала «Белую книгу» под названием «Формирование более справедливой и разумной системы глобального управления: концепции, инициативы и действия Китая». Это первый комплексный документ, в котором Китай системно излагает собственное видение мирового порядка в XXI веке, принципы реформирования международных отношений и свою роль в этих процессах.
Как представляется, инициатива глобального управления начала формироваться еще с развития концепции единой судьбы человечества, предложенной Си Цзиньпином еще в 2013 году. Однако построение новой инфраструктуры межгосударственных отношений — это долгий процесс. Но Китай и его союзники уверенно двигаются по этому непростому пути. И сегодня мы уже видим основные направления, часть из которых была озвучена в рамках форума «Ланьтин» в октябре 2025 г.
На этом мероприятии премьер КНР Ван И представил 9 основных направлений реформ международной системы взаимоотношений и безопасности. Все они в основном сводятся к идее взаимного признания и уважения, отказа от односторонних противоправных действий и решения собственных проблем за счет других. Основная цель этих предложений — сделать современный мир более открытым и справедливым.
Вопросы о справедливом будущем мира
Конечно, Китай не предлагает создавать новую структуру вместо ООН. Вся инициатива исходит из принципа сохранения ООН и Устава ООН как базы. Однако изменение системы международных отношений и баланса сил между разными странами сегодня, безусловно, требует рассмотреть вопрос о возможном реформировании действующих межгосударственных институтов не с целью ослабления, а с целью усиления и укрепления их международного авторитета. Односторонние действия отдельных стран в обход устава ООН в последние годы лишь подтверждают наличие этой проблемы.
Инициатива глобального управления предлагает рассмотреть расширение перечня участников и сделать его более сбалансированным. Все эти идеи отражены в «Белой книге» — «Формирование более справедливой и разумной системы глобального управления: концепции, инициативы и действия Китая».
Издание ставит вопросы о справедливом будущем мира, включая такие значимые проблемы, как искусственный интеллект, освоение космоса, суверенное равенство, глобальная безопасность, построение мультилатерализма и сохранение цивилизационного многообразия. Решение всех этих вопросов в будущем позволит сделать мир более справедливым, баланс сил более устойчивым, а мировое сообщество — способным противостоять глобальным угрозам, таким как терроризм, глобальное потепление, бедность и т.п.
Создание Группы друзей глобального управления в конце 2025 г. также является конкретным шагом к достижению цели. Сам факт, что за год с небольшим число стран-участниц превысило 60, а сама инициатива в мае 2026 г. получила полную поддержку почти 160 стран, свидетельствует о запросе многих стран на изменения, ее своевременности и необходимости перехода к новой модели глобального управления.
«Не одна страна, а все человечество — это общество единой судьбы»
Китай не только предлагает, но и собственным примером демонстрирует готовность делать шаги в сторону большей открытости. Хорошим примером может считаться введение безвизового режима между РФ и КНР в 2025 г. Это сократило объемы работы консульских служб и значительно облегчило гражданам России и Китая планирование поездок. В результате выросли доходы обеих стран от туризма, стало значительно проще организовывать различные мероприятия с международным участием, а ненужные барьеры остались в прошлом. Такие же шаги современный Китай делает и в направлении других стран.
В 19-м веке случившееся возвышение США было связано с их стремлением к открытости и равноправию в мире. Они активно выступали за равные условия торговли, отмену пошлин и дополнительных налогов. Уже тогда история показала, что стремление к открытости и равноправию — важный инструмент глобального влияния. К сожалению, этот урок США сегодня забыли.
Между тем в 21-м веке, с развитием транспорта и информационных технологий, создание барьеров и препятствие развитию наносят еще больший вред. В новом глобальном мире преимущество получают страны, которые двигаются к открытости, для которых не одна страна, а все человечество — это общество единой судьбы. И мы видим, что сегодня именно Китай смело движется в этом направлении, все больше открывается миру и получает все более сильную всестороннюю поддержку разных стран мира.
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