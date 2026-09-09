Товарооборот Татарстана и Индии вырос более чем в 9 раз

Основу экспорта Татарстана составляют жиры, масла, каучук, резина и органические химические соединения

Внешнеторговый оборот Татарстана и Индии по итогам первого полугодия 2026 года вырос более чем в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на выставке «ИННОПРОМ. Индия» сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, передает РБК.

В 2025 году товарооборот между республикой и Индией составил порядка $400 млн, в 2024-м — $360 млн. Основу экспорта Татарстана составляют жиры, масла, каучук, резина и органические химические соединения. Индия, в свою очередь, поставляет в регион аналогичные товарные группы, а также оборудование, механические устройства и средства наземного транспорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом году Татарстан открыл торговое представительство в Нью-Дели, а в Казани начало работу Генеральное консульство Индии, которое охватывает 18 регионов России.

Ранее сообщалось, что руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на полях выставки «ИННОПРОМ. Индия» заявила, что Татарстан может поставлять в Индию продукцию машино— и авиастроения.

Алсу Сабирзанова