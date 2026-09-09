61 тыс. жителей Татарстана используют «Госуслуги Моя школа»

Всего по стране сервис объединил уже более 12,2 млн пользователей

Фото: Михаил Захаров

Цифровой платформой «Госуслуги Моя школа» в Татарстане пользуются 61 тыс. жителей, причем 71% из них — родители. Всего по стране сервис объединил уже более 12,2 млн пользователей, сообщила пресс-служба Минцифры республики со ссылкой на заместителя министра Алексея Клонцака.

В приложении появилась функция просмотра индивидуальных достижений школьников в олимпиадах, на курсах, в волонтерстве, спортивных результатов и сдачи ГТО. Эти данные помогут выпускникам при поступлении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сервис позволяет родителям отслеживать местоположение ребенка через функцию «Где ребенок», а также контролировать успеваемость. Приложение показывает сроки пересдачи оценок, график контрольных и статистику. К электронному дневнику можно подключить голосового помощника «Алису». Раз в две недели родители получают отчеты по оценкам, пропускам и динамике среднего балла. Все данные на платформе защищены и доступны только родителю и ребенку, подчеркнул Клонцак.

Параллельно в Татарстане развивается приложение «Я — школьник» — региональный цифровой помощник с электронным дневником, чатами на базе «Сферума», ИИ-помощником и сервисом психологической поддержки.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-5 регионов по записи в первый класс через «Госуслуги». Всего на портале было подано 999 тыс. заявлений.

Алсу Сабирзанова