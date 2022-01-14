Тарасова и Морозов заявили свои права на олимпийское золото

Они заслужили это и вчерашним прокатом, и всей своей карьерой

Евгения Тарасова из Казани и москвич Владимир Морозов завоевали серебряные медали чемпионата Европы по фигурному катанию, серьезно приблизив себя к участию в командном олимпийском турнире, что практически гарантирует золото Пекина-2022. Подробности в репортаже «Реального времени».

«Мы, собственно говоря, здесь все боремся за место под солнцем»

Вспомнить слова Вячеслава Невинного из кинокомедии «Гараж» заставила развязка парного турнира фигуристов на чемпионате Европы, когда вся российская команда выступала здесь и сейчас, а мыслями была в недалеком потом — на льду Пекина. При желании российским парникам уже можно было выступать в Таллине с медалями на шее, и это был бы не элемент декора, а реальное осознание того, что в Европе у нас соперников нет совсем. Итоговый разрыв бронзовых призеров от четвертого места составил 43 балла.

Первыми после наших финишировала еще одна российская пара Карины Сафиной и Луки Берулавы, выступавшая под флагом Грузии. Грузины, конечно, большие молодцы. Какое-то время они мирились с тем, что на льду блистают Антон Сихарулидзе, Нодари Майсурадзе, а за бортиком творит чудеса Этери Туберидзе, за короткое время практически на голом месте собрали себе сборную из Мориса Квителашвили, Анастасии Губановой, парников Анастасии Метелкиной и Даниила Паркмана, а также танцоров Марии Казаковой и Георгия Ревия. Да, все они россияне, включая тех, кто носит грузинские фамилии, но, к примеру, пока еще действующий олимпийский чемпион в командных соревнованиях Канада также не гнушается подобных приглашений. У них в составе одиночник Киган Мессинг (США), парники Ванесса Джеймс (уроженка Англии, выступавшая за Францию) — Эрик Редфорд, а также танцоры Лауренс Фурнье-Бодри и партнер Николай Серенсен (Дания). И, если перед ЧЕ позиции парников Метелкиной — Паркмана (16 место на ЧМ 2021 года) казались выше, просто потому что это чуть более опытный и скатанный дуэт, то сейчас Сафина — Берулава могут создать им серьезную конкуренцию. Метелкина — Паркман по сезону показали лучший результат (189.60) и вообще шли очень стабильно, но Сафина — Берулава набрали в Таллине 184.05, при этом у них четвертое место на чемпионате Европы. Будет очень интересно понаблюдать за терзающимися смутными сомнениями грузинами, кого же они выберут в итоге на Пекин: новую, практически еще юниорскую пару Сафина (прошлогодний партнер Сергей Бахмат) и Берулаву (прошлогодняя партнерша, воспитанница Казани Алина Бутаева) или Метелкину — Паркман?

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

В любом случае это будет очередным плюсом в пользу российского фигурного катания, поскольку обе пары, выступающие за Грузию, выросли в России и тренируются здесь. Вот в этом и кроется столь серьезный успех «новых грузин». Мало приглашать российских фигуристов. Надо еще подтягивать наших тренеров. Да и тренироваться желательно в России. Вон за Белоруссию выступал российский дуэт Богдана Лукашевич — Александр Степанов, и даже тренируются они под руководством Олега Васильева, уж куда как опытного наставника, но происходит это в бесконкурентной среде минского льда, и в итоге ребята еле-еле замкнули десятку сильнейших. Только на «долю малую» опередили венгров, где партнерша Мария Павлова тоже из России. Как и другая «венгерка» Юлия Щетинина, или «чешка» Елизавета Жук, выступающая сейчас под фамилией Жукова, поскольку в Чехии принято к фамилиям местных женщин добавлять окончание «ова». Как и Антониу Соуза-Кордейру, тоже россиянин, хоть и темнокожий и с португальскими именем-фамилией, выступает за Хорватию. Кстати, Паркман ранее тренировался у Васильева и также представлял Белоруссию, но с другой партнершей — Викторией Яценко.

«Все время думаю: вот сейчас он что-нибудь соврет»

Величие советских фильмов в том, что из них можно вытаскивать цитаты пачками и использоваться во всех случаях жизни. Вот и слова персонажа Натальи Гундаревой из другой кинокомедии «Осенний марафон» — «Я стала бояться тебя. Я все время думаю: сейчас он опять соврет» — прекрасно подходят под последние выступления нашего замечательного дуэта Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Ну серьезно, каждый их выход на лед не просто волнителен, он пугающ именно этим ожиданием, только вместо «соврет» подойдет слово «сорвет». Вот сейчас наш лучший некогда дуэт что-нибудь сорвет и... Что тогда? Уже на чемпионате России свалились на третье место с каким-то пугающим отрывом от серебряных призеров в 10 баллов, а от чемпионов — в 15. И в Эстонии были небезупречны, когда в короткой программе Тарасова рукой коснулась льда после выброса, а в произвольной приземлилась на две ноги с тройного сальхова. Причем в самом начале выступления. Всю остальную часть программы их болельщики провели так, как будто сидели на иголках, поставив ноги на гвозди и раскаленные угли одновременно. Если в короткой программе Александра Бойкова сдвоила сальхов, и ее дуэт с Дмитрием Козловским дал фору в пять с лишним баллов, то в произвольной они свою программу «Малагенья» так «отмалагеньили», что вызвали овации публики. Произвольная Тарасовой и Морозова и звучала, и смотрелась на контрасте, они, крадучись, подбирались к элементам «настолько трогательно... завораживающе... какое-то таинство на льду...», как описывал их выступление Алексей Ягудин в итоге, когда публика искупала российскую пару в овациях. Все выдохнули с облегчением, когда за бортиком обнимались Максим Траньков и Павел Слюсаренко, представители большой тренерской команды, работающей с этой парой.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

В итоге они не заняли второе место, они финишировали первыми после Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Те просто улетали в космос с каждым выходом на лед, устанавливая мировые рекорды по итогам короткой и произвольной, само собой, в сумме баллов. Удивительное преображение дуэта, который состоит из фигуристов, никому не нужных в начале этого олимпийского цикла. Браво тренерскому дуэту супругов Людмилы и Николая и их сына Василия Великовых, создавших этот дуэт, и трижды браво тренерскому тандему Тамары Москвиной и Артура Минчука. Такое преображение даже трудно с чем-то сравнивать, если только с воспоминаниями из далекого прошлого, когда в декабре 2008 года на чемпионате России в Казани последнее, 11-е, место с большим отрывом от предпоследнего заняла пара Ксении Столбовой и Артура Минчука. Когда Людмила Великова их развела, то Россия получила одну из лучших в мире партнерш «десятых» годов и одного из лучших тренеров в нынешнем десятилетии.

«Не учите меня жить, лучше помогите материально»

Продолжая разрабатывать тему цитат из советских комедий 1979 года («Гараж» и «Осенний марафон» родом оттуда, как и «Москва слезам не верит»), воспользуемся мудростью персонажа Ирины Муравьевой. Но не абы как, а в ответ на стенания различных критиков, которые уже заголосили в интернет-пространстве о том, что Тарасова с Морозовым незаслуженно заняли второе место и, пока не поздно, их надо заменить в командном турнире. Даже с учетом того, что состав сборной России на командник — это пока тайна за семью печатями, вдруг федерация сойдет с ума, как основная масса критиков Тарасовой и Морозова, и решит делать смены в мужской одиночке и, допустим, в танцах, а не в парном катании. Тем не менее напомним: российское серебро Пхенчхана в команднике — это процентов 40 вклад Евгении и Владимира. Тогда они вышли на исполнение короткой программы, после того как сборную страны закопал на промежуточном восьмом месте Михаил Коляда и в соперниках были практически все сильнейшие: Дюамель — Редфорд, Савченко — Массо, Джеймс — Сипре.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Командный турнир так устроен, что кто-то впахивает на него в полный рост, как Юлия Липницкая и Евгений Плющенко в Сочи, Тарасова и Морозов в Пхенчхане, а кто-то просто подходит за медалями, как Коляда, Забияко — Энберт или Боброва — Соловьев. Или же и вовсе становится олимпийским чемпионом до выхода на лед, как это случилось с Ильиных и Кацалаповым в Сочи. Парадоксально, но это исторический факт. Поэтому воспользуемся фразой Дмитрия Козловского «в очередь», которую он ранее произносил непонятно в чей адрес, а сейчас она применима к нему самому, и напомним забывчивым интернет-«специалистам», что Евгения и Владимир и всей своей карьерой, и двумя таллинскими прокатами заслужили себе место в сборной на командном турнире.

