МИД: визовые режимы с дружественными странами упрощаются

Работу по упрощению ведут с государствами Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока

Фото: Арсений Фавстрицкий

Россия ведет последовательную работу по упрощению визовых режимов с дружественными государствами Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, передает «Коммерсантъ».

По словам дипломата, эта работа носит активный и результативный характер. Захарова напомнила, что президент Владимир Путин не исключил введения постоянного безвизового режима с Китаем, после отмены виз с которым произошел «вертикальный взлет» туристического потока.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 1 мая вступило в силу соглашение о безвизовых поездках с Саудовской Аравией. В 2026 году безвизовый режим также установлен с Руандой, Мавританией и Ливаном. В августе аналогичное соглашение подписано с Ганой, оно вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур, уточнила Захарова.

Ранее сообщалось, что Таиланд возвращает 30-дневный безвизовый режим для россиян. Он гарантируется двусторонним соглашением между странами.

Алсу Сабирзанова