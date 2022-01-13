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Павел Лоханов покинул пост руководителя ФСС по Татарстану

16:33, 13.01.2022 1
Павел Лоханов покинул пост руководителя ФСС по Татарстану
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Павел Лоханов покинул пост руководителя ФСС по Татарстану. Информацию «Реальному времени» подтвердили в ведомстве.

«Павел Лоханов действительно освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», — заявили в пресс-службе ФСС РФ по РТ.

Информация о том, что Лоханов покинул свой пост появилась в СМИ сегодня. «Реальному времени» сначала эти сообщения не подтвердили.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Его задержали 21 сентября по подозрению в получении взятки в размере 2,4 млн рублей. Лоханов стал руководителем татарстанского подразделения Фонда социального страхования в январе 2019 года. До этого он был главой Камско-Устьинского района.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:40
    Ну и зря . Борись Паша , не сдавайся.
    Подставили. Это обидно . Главное береги Здоровье сейчас .
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