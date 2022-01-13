Павел Лоханов покинул пост руководителя ФСС по Татарстану

Павел Лоханов покинул пост руководителя ФСС по Татарстану. Информацию «Реальному времени» подтвердили в ведомстве.

«Павел Лоханов действительно освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», — заявили в пресс-службе ФСС РФ по РТ.

Информация о том, что Лоханов покинул свой пост появилась в СМИ сегодня. «Реальному времени» сначала эти сообщения не подтвердили.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Его задержали 21 сентября по подозрению в получении взятки в размере 2,4 млн рублей. Лоханов стал руководителем татарстанского подразделения Фонда социального страхования в январе 2019 года. До этого он был главой Камско-Устьинского района.



Татьяна Леухина