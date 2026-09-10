В Казани прошло техническое открытие центра «Ярдэм»

Трехэтажный комплекс площадью 3,8 тыс. кв. м могут посещать порядка 230 посетителей в день

В Казани состоялся технический запуск единственного в стране инклюзивного центра «Ярдэм» на улице Серова. Трехэтажный комплекс площадью 3,8 тыс. кв. м могут посещать порядка 230 посетителей в день, сообщили в пресс-службе мэрии.

В центре будут оказывать бесплатные услуги для незрячих и людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. На первом этаже размещены административные и служебные помещения, лаборатория, в которой будут регулярно проверять качество воды в бассейне. Там же находится кафе-зал с меню по Брайлю. На втором этаже — кабинет массажа, тренерская, медсестра, бассейн, раздевалки, а также есть комната психоэмоциональной разгрузки.

Большая часть реабилитационной инфраструктуры сосредоточена на третьем этаже. Там открыты залы для эрготерапии, мелкой моторики, аппаратного массажа, арт-терапии, комната отдыха, а также кабинет виртуальных тренировок, предназначенный для восстановления пациентов после инсультов, перенесенных операций и травм верхних или нижних конечностей, при диагнозах вроде ДЦП или аутизма.

В пространстве также доступен бассейн, где могут заниматься одновременно до 24 человек. Для маломобильных посетителей предусмотрены специальные подъемники и спуски для колясок в воду.

Сейчас центр работает в техническом режиме. Официальное открытие пройдет позже одновременно с открытием одноименного бульвара, благоустройство которого находится уже на завершающей стадии.

Сегодня запустили также фонтан перед входом в комплекс. Его украшает бронзовая скульптура «Лунный сад» в форме полумесяца высотой 3,5 м. Поверхность объекта покрыта татарскими орнаментальными мотивами.



Центр полностью построен на средства меценатов. Работы начали в 2024 году.



Галия Гарифуллина