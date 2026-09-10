Жителя Зеленодольска оштрафовали за публикацию видео, связанного с пролетом БПЛА

Суд назначил мужчине штраф в размере 4 тыс. рублей

25-летнего жителя Зеленодольска оштрафовали за публикацию в одном из мессенджеров видео, связанного с пролетом БПЛА над предприятием района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Видеоматериал обнаружили сотрудники ОМВД России по Зеленодольскому району. Зеленодолец подтвердил свое авторство.

Публикация является нарушением указа раиса Татарстана и содержит признаки правонарушения по ст. 2.21 КоАП РТ «Несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Татарстан, предусматривающих реализацию мер в рамках режима (уровня базовой готовности)». Суд назначил мужчине штраф в размере 4 тыс. рублей.



Напомним, в августе 2025 года Минниханов подписал указ, вводящий запрет на публикацию в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации, в том числе фотографий и видеозаписей, об атаках беспилотников и применении ПВО. Запрет принят в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.



Галия Гарифуллина