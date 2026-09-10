Школьников в России научат распознавать фейки и дипфейки
Программа рассчитана на три возрастные группы: учеников 3–5-х, 6–9-х и 10–11-х классов
В российских школах с нового учебного года проходит просветительская акция по медиаграмотности «Киберурок». Об этом сообщает Минобразования Татарстана.
Проект запустила «Мастерская новых медиа» при поддержке Министерства просвещения России. Программа рассчитана на три возрастные группы: учеников 3—5-х, 6—9-х и 10—11-х классов. На занятиях школьникам рассказывают об устройстве современной медиасреды и принципах работы рекомендательных алгоритмов, учат критически оценивать информацию и соблюдать правила цифровой гигиены.
Отдельные темы посвящены распознаванию фейков и дипфейков, защите от фишинга и других видов интернет-мошенничества. Также рассказывают о возможностях искусственного интеллекта и связанных с его использованием рисках.
Ранее сообщалось, что россиян предупредили о новой схеме обмана под видом сообщения от родителя одноклассника ребенка.
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