Школьников в России научат распознавать фейки и дипфейки

Программа рассчитана на три возрастные группы: учеников 3–5-х, 6–9-х и 10–11-х классов

Фото: Динар Фатыхов

В российских школах с нового учебного года проходит просветительская акция по медиаграмотности «Киберурок». Об этом сообщает Минобразования Татарстана.

Проект запустила «Мастерская новых медиа» при поддержке Министерства просвещения России. Программа рассчитана на три возрастные группы: учеников 3—5-х, 6—9-х и 10—11-х классов. На занятиях школьникам рассказывают об устройстве современной медиасреды и принципах работы рекомендательных алгоритмов, учат критически оценивать информацию и соблюдать правила цифровой гигиены.

Отдельные темы посвящены распознаванию фейков и дипфейков, защите от фишинга и других видов интернет-мошенничества. Также рассказывают о возможностях искусственного интеллекта и связанных с его использованием рисках.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о новой схеме обмана под видом сообщения от родителя одноклассника ребенка.

Алсу Сабирзанова