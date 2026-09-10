Минтруд предложил изменить критерии проверок зарплат в медорганизациях

Документ проходит общественное обсуждение

Минтруд России подготовил проект приказа, который меняет индикаторы риска, используемые Рострудом для выявления возможных нарушений при выплате зарплат сотрудникам медицинских организаций. Документ проходит общественное обсуждение.

Один из индикаторов касается снижения зарплаты медработников по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Сейчас он срабатывает, если выплаты уменьшились как минимум у десяти сотрудников и они составляют 25% или более работников соответствующих категорий (врачи, медработники с высшим немедицинским образованием, средний и младший медперсонал). Минтруд предлагает повысить этот порог до 30%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй индикатор связан с зарплатами ниже МРОТ. Сейчас он применяется, если за каждый месяц предыдущего квартала выплаты ниже МРОТ начислялись не менее чем 60 сотрудникам, а их доля составляла от 50% штата. Предлагается увеличить эти значения до 70 человек и 70% соответственно.

Индикаторы риска сами по себе не означают, что организация нарушила трудовое законодательство. Они указывают на вероятность нарушения и могут стать основанием для контрольных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в России разработают новую систему зарплат для врачей и медсестер. Доля оклада в структуре зарплаты без учета компенсаций должна составлять не менее 50%.

Алсу Сабирзанова