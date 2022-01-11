«А где мой мотив?»: обвиняемый по убийству экс-министр Аглям Садретдинов рвется на волю

Фото: Ирина Плотникова

В Приволжском райсуде Казани сегодня финишировали прения по делу экс-главы Буинского района и экс-главы Минэкологии Татарстана Агляма Садретдинова. В своей часовой речи обвиняемый в подстрекательстве к убийству 2003 года и четырех взятках заявил о своей непричастности к этому на фоне веских, по его мнению, доказательств против уже осужденного по этому делу Маскуда Назмиева, передает журналист «Реального времени».



«В июле 2010 года Назмиев вместо обещанного ему условного наказания получил 4 года реального лишения свободы, как сказал, был очень недоволен тем, что его обманули», — раскрыл свою версию условий сделки фигуранта со следствием Садретдинов.

По оценке обвиняемого, вышеназванный буинский бизнесмен с букетом судимостей на протяжении 11 лет допрашивался более 20 раз по обстоятельствам расстрела буинского активиста Рашида Садыкова в 2003 году и в деле есть минимум пять вариантов трактовки тех событий.

«Я — жертва оговора, преступлений никогда не совершал и не имел к ним никакого отношения», — говорит подсудимый.

Садретдинов и два его адвоката убеждены — в деле нет объективных доказательств виновности бывшего главы и министра. Даже доказательств реального умысла на убийство. Зато есть доказательства весомого мотива у Маскуда Назмиева — на тот момент именно ему рядовые буинцы приписывали бандитский подрыв гранатой одного магазина предпринимателей Бикчентаевых и поджог другой их торговой точки, а также разбойное нападение на дом этих предпринимателей. Однако должный ход расследование этих преступлений получило лишь в 2006—2008 годах — когда полиция и следователи всерьез взялись за казанскую группировку «Квартала»: и группировщики подтвердили — действовали в интересах Назмиева.

Активист Садыков собирал подобную информацию и делился ею с правоохранительными органами и депутатами Госдумы. Садретдинов процитировал ряд депутатских обращений в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить информацию о торговле Назмиевым фальсифицированной водкой и наркотиками.

«Где презумпция невиновности?» — вопрошал в прениях суд бывший министр. Называл следователя адвокатом Назмиева. Обвинил его в давлении на суд и поставке процессуального брака. В финале попросил прекратить преследование и освободить его из-под стражи.

Адвокаты Равиль Туктаров и Роберт Халиуллин сегодня вновь остановились на неустранимых — по их мнению — процессуальных ошибках следствия, которые сделали невозможным вынесение любого приговора по делу. А еще прошлись по обвинению о взятках, усмотрев в нем описание не преступных действий подсудимого, а целого ряда иных чиновников.

Напомним, на прошлом заседании гособвинитель по делу Семен Поляков запросил для Садретдинова 9 лет колонии строгого режима. Сын убитого Рашида Садыкова потребовал его посадки лет на 20.

Ирина Плотникова