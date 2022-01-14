«Содействовал в заключении госконтрактов»: в Казани арестован главный связист МВД Татарстана

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

До 12 марта под домашний арест отправили подполковника МВД Татарстана Ленара Самигуллина. Такое решение по делу обвиняемого во взятках на 175 тысяч рублей начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД только что вынес Советский райсуд Казани, передает журналист «Реального времени».



Две взятки за госконтракты

Заседание суда прошло в закрытом режиме: следователь Алмаз Хайруллин возражал против разглашения данных о личностях свидетелей преступления. Представителям СМИ разрешили присутствовать лишь при оглашении ходатайства Следкома по РТ, в котором прозвучала фабула дела и постановления суда о домашнем аресте.

Обвиняемый в перерыве наотрез отказался отвечать на вопросы журналистов. Его адвокат заняла такую же позицию. По данным «Реального времени», защита не возражала против домашнего ареста.

На заседании представитель СК сообщил: дело против Самигуллина появилось в ходе расследования истории поставок радиостанций для нужд полиции Татарстана. В июне 2021-го по этому делу был привлечен к ответственности гендиректор московского АО «Инфотест-Р» Андрей Киян — на тот момент его обвинили в мошенничестве по сговору с неустановленными лицами с ущербом для казны почти в 53 млн рублей. По версии сотрудников УФСБ и Следкома по РТ, средства были похищены при исполнении госконтрактов на поставку в органы внутренних дел переносимых раций «Апекс», не соответствующих требованиям технического задания. На данный момент следствие скорректировало сумму ущерба, однако в суде она не прозвучала.

Зато следователь информировал: Самигуллин, как представитель МВД, обвиняется в получении двух незаконных вознаграждений от директора АО «Инфотест-Р» Кияна «за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя — оказание содействия в заключении с подконтрольными Кияну организациями госконтрактов на поставку систем радиосвязи для МВД».

По версии следствия, первую взятку в 75 тысяч рублей подполковник получил в конце ноября — первой декаде декабря 2019 года, а вторую в 100 тысяч рублей — с начала декабря 2020-го до середины января 2021 года. Способ передачи денег в суде не прозвучал. По данным источников «Реального времени», как минимум часть указанной суммы переводилась безналичными платежами, по этой причине подполковник предпочел частично признать вину.

Более того, против офицера свидетельствуют несколько его подчиненных. А вот признает ли факты взяток находящийся под домашним арестом московский бизнесмен Киян, пока неизвестно. Ну а Самигуллина после оглашения решения судьи Сергея Аптулина освободили из-под стражи в зале суда.

Что связывает москвича-бизнесмена с МВД Татарстана

Андрей Киян возглавляет «Инфотест-Р» больше 15 лет. Собственниками АО указаны некие граждане России. Офис компании находится в Москве, на Хорошевском шоссе, 12. В том же здании находится штаб-квартира другой компании бизнесмена Кияна — АО «ИТ-Индустрия» со специализацией на оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

«Инфотест-Р» в свою очередь специализируется на производстве коммуникационного оборудования и является одним из крупнейших поставщиков радиоэлектронной техники для нужд силовых и гражданских структур. В открытом доступе есть информация о 85 госконтрактах на 2 млрд 588 млн рублей.

Самые крупные заказчики «Инфотеста» — МВД России (1,3 млрд рублей), ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (305,6 млн), МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (190 млн), Приволжское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ (134,8 млн), а также МВД Татарстана (три контракта на 83,3 млн рублей)

«ИТ-Индустрия» также является поставщиком МВД России (контракты на 132,5 млн) и МВД по Татарстану (11,9 млн).

— Все указанные в обвинении контракты выполнены в полном объеме, в срок, без каких-либо претензий со стороны заказчика, — неоднократно подчеркивал сам Андрей Киян на заседаниях по мере пресечения.

По версии защиты, необоснованность претензий к поставщику должна подтвердить судебная техническая экспертиза.