В Тукаевском районе Татарстана открылся крытый ледовый каток «Тукай-Арена»

Раис Татарстана Рустам Минниханов лично поучаствовал в церемонии открытия

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Тукаевский район принял участие в открытии крытого катка с искусственным льдом «Тукай-Арена». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

По видеосвязи аналогичные объекты одновременно запустили в Аксубаевском и Новошешминском районах. Всего в республике 10 сентября открыли сразу семь спортивных объектов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Новые арены состоят из ледового поля размером 56 на 26 метров для тренировок и соревнований, а также административно-бытового корпуса. До конца 2029 года в Татарстане планируется построить еще девять крытых катков, чтобы обеспечить ими все районы республики.

По словам Минниханова, власти стремятся дать возможность заниматься физкультурой каждому жителю независимо от возраста. Он напомнил, что хоккей остается одним из самых популярных видов спорта в регионе: им занимаются порядка 32 тысяч человек.

Также сегодня Рустам Минниханов открыл футбольный манеж в Тюлячинском районе Татарстана.

Зульфат Шафигуллин