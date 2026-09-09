В центре Казани открыли гала-выставку фестиваля «Мой папа — Герой»

В программе также были вокальные и танцевальные номера

Фото: мэрия Казани

В День защиты детей начался фестиваль, объединяющий детей участников специальной военной операции в возрасте от 7 до 17 лет. Все лето юные художники под руководством профессиональных преподавателей создавали портреты своих отцов, передавая в своих работах любовь, благодарность и гордость за родителей, сообщила пресс-служба мэрии города.

По итогам фестиваля для гала-экспозиции было отобрано 150 работ, выполненных в различных художественных стилях и техниках. Часть из них дети отправили своим отцам на передовую.

Участников события приветствовал депутат Госдумы Илья Вольфсон, который отметил, что название фестиваля отражает чувства каждого ребенка, участвующего в проекте. «В этих работах запечатлены ваша любовь, тепло сердец и гордость за ваших отцов. Благодарю всех детей за активное участие, а также педагогов, организаторов и глав районов. Надеюсь, что фестиваль станет доброй традицией и будет продолжен», — сказал Вольфсон.

мэрия Казани

В честь открытия гала-выставки в парке прошел праздничный концерт, в котором приняли участие детские и юношеские творческие коллективы Казани. В программе были вокальные и танцевальные номера, композиции на русском и татарском языках, а также выступление театра моды «Шарм».

Праздник завершился массовым вокально-хореографическим номером «Елмай», который исполнили участники концертной программы. Кроме того, для детей и их родителей организовали посещение Казанского зооботанического сада.

Фестиваль был инициирован депутатом Государственной думы Ильей Вольфсоном, а организаторами выступили мэрия Казани, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, региональные отделения партии «Единая Россия» и «Движения первых», филиал фонда «Защитники Отечества» в Татарстане, а также муниципальные образования республики.

Никита Егоров