Ректора КФУ Ильшата Гафурова арестовали до 21 февраля
Ректора КФУ Ильшата Гафурова арестовали до 21 февраля 2022 года. Заседание прошло в Басманном суде Москвы. В избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнем аресте, суд отказал.
По ч. 2 ст. 105 УК РФ обвиняемому грозит от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.
О задержании ректора КФУ стало известно сегодня утром. По данным источников, Гафурова задержали вчера вечером после церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». Для задержания в Татарстан специально прибыли следователи центрального аппарата Следственного комитета и оперативники МВД и ФСБ.
Позднее ректору КФУ предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». В этом деле следствие считает Гафурова подстрекателем.
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что задержанного сегодня утром поместили в трехместную камеру, где тот содержался один, а днем Гафурова отправили в Басманный суд для избрания меры пресечения.
Все подробности — в материале «Реального времени».
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