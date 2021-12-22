Ректора КФУ Ильшата Гафурова арестовали до 21 февраля

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Ректора КФУ Ильшата Гафурова арестовали до 21 февраля 2022 года. Заседание прошло в Басманном суде Москвы. В избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнем аресте, суд отказал.

По ч. 2 ст. 105 УК РФ обвиняемому грозит от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.

О задержании ректора КФУ стало известно сегодня утром. По данным источников, Гафурова задержали вчера вечером после церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». Для задержания в Татарстан специально прибыли следователи центрального аппарата Следственного комитета и оперативники МВД и ФСБ.

Позднее ректору КФУ предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». В этом деле следствие считает Гафурова подстрекателем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что задержанного сегодня утром поместили в трехместную камеру, где тот содержался один, а днем Гафурова отправили в Басманный суд для избрания меры пресечения.

Все подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова