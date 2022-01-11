Ильшат Рахимбай: «Я понимал, что мы либо все передвигаем — либо газуем, как рок-н-ролльщики»

Создатели этно-триллера с Виктором Сухоруковым «Микулай» собирают деньги на продолжение съемок

Фото: предоставлено съемочной группой / на снимке: Ильшат Рахимбай и Виктор Сухоруков

Команда казанского кинорежиссера Ильшата Рахимбая объявила сбор средств для завершения работы над «Микулаем» — этно-триллером с Виктором Сухоруковым в главной роли и поддержкой компании «СТВ». Но это лишь часть денег, вложенных в работу над вторым полнометражным фильмом автора, — на производство было потрачено 20 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Общемировое авторское кино про кряшен

Изначально «Микулай» был пьесой Мансура Гилязова, по которой Кариевский и Альметьевский театры поставили спектакль. Ильшат Рахимбай со сценаристами, Александром и Гульнарой Ивановыми, по его словам, поменяли начало и финал произведения, добавили новых героев. История выглядит так: «В отдаленной кряшенской деревне живет старик по имени Микулай. У него есть юная беременная жена, родители, бесконечно уважающие его односельчане. Но однажды в деревню приходит мужчина, который утверждает, что он — сын Микулая, и идеальный мир начинает рушиться, обнажая страшную реальность».

— Если прочитать пьесу, сценарий, мнения критиков, то видно, насколько это общемировая история, — утверждает при этом Рахимбай. — Здесь нет акцента на кряшен. Это их проблемы, здесь есть изюминки их культуры, но история сама открывается в общемировом ключе.

Главную роль играет звезда фильмов «Брат», «Жмурки», «Остров» Виктор Сухоруков. Также в картине снимаются Иван Добронравов («Гагарин. Первый в космосе», «Метод»), Варвара Шмыкова («Чики», «Петровы в гриппе») и Екатерина Агеева («Легенда», «Ёлки»). Съемки проходили осенью в деревне Толкияз Пестречинского района. Экспертами выступили Людмила Белоусова, директор Культурного центра имени Якова Емельянова и Геннадий Макаров, доцент кафедры татарской музыки и этномузыкологии Казанской консерватории. Указывается, что на одном из этапов в разработке сценария участвовал режиссер Тимур Бекмамбетов.

Фото vk.com/mikulai_film

— Изначально мы рассчитывали бюджет на 30 миллионов, — рассказывает Рахимбай. — В результате производство нам обошлось в 20 миллионов, из них три покрыл Минкульт РТ и Фонд поддержки развития культуры при президенте РТ. Сейчас у нас 17 миллионов долгов — это и кредитные, и личные обязательства.

Бюджет «Микулая» был озвучен в декабре на заседании в Кабинете министров РТ, посвященном вопросам развития кино в республике. Поднимали вопрос о создании специального фонда — в этой части обсуждения сошлись в мнениях и Рахимбай, и, к примеру, глава «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Совместно с «Татаркино» молодой режиссер снимал комедию «Әпипә» и начинал проект по повести Галимджана Ибрагимова «Алмачуар». Но Рахимбая не устроила предложенная сумма, а совместную с казахами картину сняла Юлия Захарова («Халима»).

— Мы можем пересекаться в каких-то моментах по поддержке индустрии, поскольку мы тут все в одной лодкке — Айтуганова, Алексей Барыкин, Ильдар Ягафаров, — миролюбиво отвечает Рахимбай. — Это то, что нас объединяет. Если мы будем тянуть в разные стороны, то мы это разрушим. У меня нет вопросов, обид по поводу прошлых тем. Но что касается совместных фильмов, то скажу, что у меня абсолютно другое понимание индустрии в голове.

Фото: предоставлено съемочной группой / на снимке: Иван Добронравов.

«К фильму мы готовились год»

По словам Рахимбая, даже Виктору Сухорукову еще не выплачен гонорар. Причина такой финансовой коллизии в том, что команда надеялась на помощь властей, однако помощь не пришла.

— У нас выстроились было отношения с Ак Барс холдингом. За неделю до съемок они устроили читку сценария и решили, что не будут поддерживать эту историю, — продолжает режиссер. — Можно все отменить, но мы уже потратили два миллиона на подготовку. Как переносить всю движуху на год, когда, к примеру, Сухоруков и Добронравов уже отказались от нескольких спектаклей и фильмов ради нас, а оператор Юрий Данилов освободил для нас целый месяц?

Я понимал, что мы либо все передвигаем — либо газуем, как рок-н-ролльщики. Я думаю, мы сделали все правильно. То, как происходила подготовка и сами съемки — из разряда чудесного. А ведь съемочный процесс — это тонко организованный эгрегор, который может развалиться из-за любой мелочи. Но все прошло идеально. Отчасти из-за того, что мы вложились в подготовительную часть. Мы готовились год. У меня такого не было, я не знаю никого в Татарстане, кто смог бы себе такое позволить, а это один из столпов успеха фильма.

«Микулай» — не «моментальная историю, которая просмотрится и забудется», говорит режиссер, его цель — поднять планку татарстанского кино.



Оставшись ответственным за 150 человек в команде и с долгами, Рахимбай с командой перешел в условные продажники — собрал трейлер и стал искать деньги, партнеров.

В частности, монтажем картины будет заниматься Мария Сергеенкова («Первые», «Мы из будущего», «Тобол»).

— К нам присоединилась команда компании СТВ, — говорит Рахимбай. — С помощью Инны Ярковой и Дианы Сафаровой (фонд «Живой город» — прим.ред.) мы связались с Сергеем Сельяновым, который посмотрел материал. Хотя «СТВ» сейчас явно занимается коммерческим кино, компания согласилась взяться за постпродакшн и продвижение.

Интерес «СТВ», известной по «Брату», «Особенностям национальной охоты» и мультфильмам о трех богатырях, можно понять — Рахимбай упорно гнет свою линию, его короткометражная картина «Представь» о двух братьях (один из них — поп, другой — мулла), к примеру, вызвала большой интерес в Москве.

— Сельянову важно, чтобы нас поддержали, — объясняет Рахимбай одну из причин сбора средств в Сети, ведь речь идет не о благотворительности, а взаимовыгодном сотрудничестве.

На сайте «Планета» расписана сумма в 1,5 миллиона: это монтаж, переозвучка, саунддизайн, создание музыкального сопровождения, графика и CGI, цветокоррекция. Как говорит режиссер, общая сумма расходов составляет 3,5 миллиона, но команда понимает, что вряд ли соберет столько. Среди любопытных лотов — саженцы пятилетней жимолости, кряшенский мед, онлайн мастер-класс по режиссуре и продюсированию от Рахимбая, кассета с фильмами «Брат» и «Брат-2» с автографами Сухорукова и просто статус сопродюсера фильма (1,5 млн рублей).

