Курс доллара превысил 75 рублей на фоне заявлений Рябкова о переговорах с США

Курс доллара поднялся выше 75 рублей. По данным на 14.39 мск, доллар вырос на 37 копеек — до 75,08 рубля, сообщает RT со ссылкой на данные Московской биржи.



Курс евро по данным на то же время вырос на 0,6% — до 86 рублей.

Рост иностранных валют совпал с заявлениями замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что США и их союзники отказали России по ключевым пунктам предложений по безопасности.

Рябков рассказал, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности зашли в тупик — США и НАТО готовы обсуждать лишь положения, выгодные для них. Оснований для их нового раунда он не видит.

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Ранее в беседе с «Реальным временем» экономист Ярослав Кабаков сообщал, что на 2022 год ожидается тот же курс рубля, который сложился в течение 2021-го. За год динамика национальной валюты существенно не изменилась, и на ближайшие 12 месяцев ожидаются те же цифры — 74—75 рублей за доллар США.

Маргарита Головатенко