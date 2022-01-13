Новости спорта

18:21 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы

17:59, 13.01.2022

Фигуристка из Казани Камила Валиева установила новый мировой рекорд по баллам в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования проходят в Таллине.

Она получила за свой прокат 90,45 балла, таким образом превзойдя свой рекорд (87,42), установленный на Гран-при России 2021 года, пишет «РИА Новости».

В декабре Валиева стала чемпионкой России в женском одиночном катании и превзошла мировой рекорд в произвольной программе по сумме двух прокатов.

СпортФигурное катание

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также