Международное авиасообщение России охватывает 37 стран

Это государства Ближнего Востока, Азии, СНГ и Африки

Фото: Арсений Фавстрицкий

Международное авиасообщение России охватывает 37 стран, включая государства Ближнего Востока, Азии, СНГ и Африки. Об этом на совещании комитета «Деловой России» по туризму и индустрии гостеприимства сообщил замминистра транспорта страны Владимир Потешкин, передает ТАСС.

По его словам, несмотря на сложный период 2022 года, Россия не осталась в изоляции. Были открыты прямые рейсы в Эр-Рияд и Пхеньян, увеличена частота полетов во Вьетнам и Китай, а также запущены направления на Сейшелы, Шри-Ланку и в Танзанию.

Ранее сообщалось, что иностранным авиакомпаниям разъяснили ситуацию с угрозами о закрытии неба над Россией.

Алсу Сабирзанова