Эксперты назвали стоимость труда матери в Казани

Только услуги няни и клинера стоят по 450 рублей в час

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость труда матери в Казани оценивается в 38 675 рублей в неделю, или около 154,7 тыс. рублей в месяц, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Сравни.ру».

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При подсчетах взяли за основу стоимость услуг няни (27,5 часа в неделю), повара (12 часов в неделю), водителя (10 часов), клининга (8,5 часа) и траты на обучение и развитие в роли репетитора или гувернера (7,5 часа). В итоге суммарная нагрузка составляет 65,5 часа в неделю, что эквивалентно более чем 9 часам ежедневного труда.

Отмечается, что в Казани няня и клинер стоят по 450 рублей в час, повар — 800 рублей, а водитель — 650 рублей. При этом час работы репетитора обойдется в 850 рублей.

Для сравнения: в Москве стоимость аналогичных услуг обойдется в 59 425 рублей в неделю, или 237,7 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — в 50 175 рублей в неделю (около 200,7 тыс. рублей в месяц), а в Екатеринбурге — 39 050 рублей за 7 дней, или 156,2 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в Татарстане втрое увеличили выплаты семьям при рождении тройни.

Никита Егоров