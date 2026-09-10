Россия предложила Индии кооперацию в области беспилотных систем

Об этом заявили на форуме «ИННОПРОМ. Индия» в Нью-Дели

Фото: Динар Фатыхов

Россия предложила индийским партнерам рассмотреть возможность сотрудничества в области беспилотных транспортных систем. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов на форуме «ИННОПРОМ. Индия», передает РИА «Новости».

По словам министра, этот сектор в России быстро развивается, а новые решения находят применение в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, аэрофотосъемке, картографии и доставке грузов.

Алиханов также отметил, что Россия ведет разработку систем контроля воздушного пространства, которые в ближайшем будущем станут основой для управления беспилотным авиатранспортом.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила поставки удобрений в Индию в шесть раз за пять лет. Показатель вырос до 6,5 млн тонн.

Алсу Сабирзанова