Россия предложила Индии кооперацию в области беспилотных систем
Об этом заявили на форуме «ИННОПРОМ. Индия» в Нью-Дели
Россия предложила индийским партнерам рассмотреть возможность сотрудничества в области беспилотных транспортных систем. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов на форуме «ИННОПРОМ. Индия», передает РИА «Новости».
По словам министра, этот сектор в России быстро развивается, а новые решения находят применение в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, аэрофотосъемке, картографии и доставке грузов.
Алиханов также отметил, что Россия ведет разработку систем контроля воздушного пространства, которые в ближайшем будущем станут основой для управления беспилотным авиатранспортом.
Ранее сообщалось, что Россия увеличила поставки удобрений в Индию в шесть раз за пять лет. Показатель вырос до 6,5 млн тонн.
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