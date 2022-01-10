Генеральный директор Aurus Ширинов покинул свой пост

Фото: Максим Платонов (архив)

Генеральный директор Aurus Адиль Ширинов покинул свой пост. Врио назначен Николай Ходосевич, он занимал пост исполнительного директора компании.

Ширинов ушел с поста по собственному желанию и сосредоточится на работе в ПАО «УАЗ» и СП «Соллерс Форд».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Aurus не исключили, что в будущем к руководству компании присоединится новый участник. В его стратегические задачи будут входить развитие экспортного направления и экспансия на зарубежные рынки, пишет ТАСС.



В начале января в СМИ появилась информация о том, что Aurus может перейти под контроль компании КАМАЗ. По их данным, состав партнеров проекта покинут группа Sollers и автомобильный институт ФГУП НАМИ.



Татьяна Леухина