В Казани на улице Максима Горького ограничат движение

Причиной стал капитальный ремонт участка тепловых сетей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Максима Горького. Причиной стал капитальный ремонт участка тепловых сетей. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства.

С 11 по 15 сентября в районе дома №3 частично перекроют проезжую часть, а движение пешеходов полностью ограничат.

С 23:00 11 сентября до 05:00 12 сентября полностью перекроют проезжую часть улицы Максима Горького в районе домов №3 и №6.

Ранее сообщалось, что в Казани могут ограничить движение из-за матча Россия — Иран. Перекрытие дорог может быть введено 29 сентября с 10:00 до 20:00 в районе «Ак Барс Арены».

Алсу Сабирзанова