В Москве началось празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: пресс-служба ДУМ РФ

Сегодня в Московской Соборной мечети открылась VII Всероссийская ежегодная конференция «Чтения им. Шигабутдина Марджани» на тему: «Ислам России: осмысление многовекового опыта российских мусульман». Это первое научное мероприятие мусульман в рамках празднования 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Завтра, 14 января, во время пятничной молитвы с минбара Московской Соборной мечети глава мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин объявит об официальном начале торжественных мероприятий в честь памятной даты.

Фото: пресс-служба ДУМ РФ

— Действительно, это очень важное событие. Торжественные мероприятия пройдут в основных городах России, прежде всего в Татарстане, где располагаются основные исторические памятники булгарской цивилизации, такие как города Булгар, Биляр, Джукетау, — приводит слова первого заместителя председателя ДУМ РФ профессора Дамира Мухетдинова пресс-служба ДУМ РФ.

Вчера в Казани прошло первое в этом году заседание республиканского оргкомитета по подготовке и празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина