«Вина доказана»: прокурор просит посадить экс-главу Минэкологии РТ на 9 лет, а сын убитого — на 20

Фото: Ирина Плотникова

До прений дошел сегодня резонансный процесс по делу Агляма Садретдинова, обвиняемого в получении взяток на 650 тысяч рублей и подстрекательстве к убийству. В Приволжском райсуде гособвинитель Семен Поляков запросил для экс-руководителя Буинского района и Министерства экологии Татарстана 9 лет колонии строгого режима, передает журналист «Реального времени».

«Сторона гособвинения полагает, что исследованные доказательства подтверждают виновность подсудимого во всех вмененных ему преступлениях», — сообщил Поляков в начале своей речи и далее напомнил самые существенные доказательства. В их числе показания свидетелей — участников казанской группировки «Квартала» и показания о поиске исполнителей убийства и выплате им 180 тысяч рублей от буинского бизнесмена Маскуда Назмиева, также осужденного за подстрекательство к убийству активиста Рашида Садыкова.

Также представитель прокуратуры сообщил — все инкриминируемые фигурантам эпизоды взяток по ч. 4 и ч. 5 ст. 290 УК РФ подлежат прекращению за истечением сроков давности в 10—15 лет.

Гособвинитель Семен Поляков запросил для экс-руководителя Буинского района и Министерства экологии Татарстана 9 лет колонии строгого режима

При этом гособвинитель Поляков считает — оснований для такого же применения сроков давности по эпизоду подстрекательства к убийству не имеется: «Поскольку Садретдинов являлся инициатором убийства, за которое осуждены в настоящее время Назмиев и Токинов (один из исполнителей, — прим. ред.), и освобождение не будет отвечать принципу неотвратимости наказания».

Сын убитого Рашида Садыкова был солидарен с позицией прокуратуры лишь отчасти. Он просил посадить бывшего министра и главу на 20 лет, а еще лишить его всех госнаград и званий, включая звание почетного сотрудника МВД.

«С его слов, Садретдинов уговорами, угрозами, воспрепятствованием предпринимательской деятельности понуждал Назмиева склонить других лиц к совершению убийства Садыкова: «У тебя же есть крутые парни в Казани». При этом настаивал на совершении убийства Садыкова Р.С. за пределами Буинского района РТ, в целях сокрытия его соучастия в убийстве Садыкова Р.С. и возникновения подозрений в отношении него: «Он часто ездит в Москву к сыновьям. Залейте ему в горло водку и сбросьте с поезда»; «Закопайте его, чтобы никто не нашел».



Сын убитого Рашида Садыкова просил посадить бывшего министра и главу на 20 лет, а еще лишить его всех госнаград и званий, включая звание почетного сотрудника МВД

«Прошу суд считать — исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества», — заявил потерпевший.

Адвокаты подсудимого и сам Аглям Садретдинов в финале судебного следствия настаивали — по незаконно расследованному делу приговор выносить нельзя. По мнению защиты, на данный момент все еще действует постановление о прекращении уголовного преследования экс-главы Буинского района РТ от 2010 года.

Напомним, дело бывшего министра Приволжский райсуд рассматривает с июля текущего года. Садретдинову инкриминируют преступления начала 2000-х годов. В частности, ему предъявляют подстрекательство к убийству буинского активиста Рашида Садыкова, застреленного в Буинске в 2003 году. Причем в 2010-м уголовное преследование против Садретдинова по данному эпизоду было прекращено, а в 2020-м возобновлено — с согласия суда.

Адвокаты подсудимого и сам Аглям Садретдинов в финале судебного следствия настаивали — по незаконно расследованному делу приговор выносить нельзя

На предварительном следствии и судебном допросе свою причастность к тому убийству и взяткам обвиняемый категорически отрицал: «Я никогда эти преступления не совершал, это клевета и ложь многократно осужденного Назмиева».



По версии защиты, показания против Садретдинова стали залогом мягких наказаний для неоднократно судимого буинского предпринимателя Маскуда Назмиева, который реально поддерживал связи с казанской группировкой «Квартала». Последний в ходе судебного допроса несколько раз менял свои показания.

В 2014-м Приволжский райсуд Казани уже рассматривал другое уголовное дело Агляма Садретдинова — по превышению полномочий на министерском посту при подписании недостоверного акта о выполнении госконтракта на 5,8 млн рублей. Результатом того разбирательства стало прекращение преследования обвиняемого за сроком давности.

В интересах Садретдинова направлена жалоба в ЕСПЧ на условия его содержания и перевозки в автозаках.

Ирина Плотникова, фото автора