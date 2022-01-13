В Казани вступил в силу штрафной приговор экс-главы Ростехнадзора Поволжья

Фото: «Реальное время»/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», прокуратура Татарстана решила не оспаривать мягкий приговор Борису Петрову. Новый год бывший руководитель Приволжского управления Ростехнадзора встретил в ранге осужденного за злоупотребление полномочиями, но на воле и без риска ужесточения наказания.



Напомним, в марте 2020-го Петрова задержали и отправили под домашний арест по обвинению в получении взятки 1,48 млн рублей, в мае переквалифицировали его действия по менее тяжким составам — злоупотребление полномочиями и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Вину в этом экс-чиновник признал, суд не стал продлевать ему домашний арест.

Вахитовский райсуд Казани рассмотрел дело Петрова в особом порядке и не согласился с предложением гособвинения об отправке сознавшегося в колонию-поселение на 2,5 года. Впрочем, на прекращение дела судебным штрафом без обвинительного приговора, как предлагал директор потерпевшей фирмы, суд тоже не пошел. Также были отвергнуты доводы защиты об оправдании фигуранта по статье о злоупотреблении как «излишне вмененной».

Претензии силовиков к топ-менеджеру Ростехнадзора были связаны с историей сдачи построенного в Набережных Челнах завода стиральных машин Haier в 2019 году. Проблемы с пуском объекта возникли в результате неоднократных отказов инспекторов Ростехнадзора в даче разрешения на допуск к эксплуатации энергетической установки завода. Но, как только субподрядчик оформил договор с навязанной проверяющими фирмой и перечислил деньги за работы, которые по факту не требовались, Ростехнадзор признал энергоустановку годной. В суде Петров признался: дал указание привлечь к проверкам стороннюю фирму, вмешался в чужой бизнес, однако заявил, что действовал не из корысти, а из лучших побуждений.

Фирма-получатель 1,48 млн рублей с Петровым официально никак не связана. Но к старту суда над ним она вернула средства потерпевшему подрядчику.

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